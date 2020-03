Nincs gond az ellátással a zalai aprófalvakban

A falvakban élők mindenben igyekeznek segíteni egymásnak, ha szükséges, a falugondnokok bevásárolnak, kiváltják a recepteket, de ez eddig is jellemző szolgáltatás volt. Az intézmények zárva, a lakosok visszahúzódtak saját portáikra. Csütörtökön zalai aprófalvakban jártunk.

Lendvajakabfa

A határ menti Lendvajakabfa a szokottnál is csendesebb, ugyan egy-egy falubelit láttunk, de jobbára a saját portáján, a kerítésen belül dolgozva. Itt a tavaszi munkák ideje, zömében azokat végzik most el a falvak lakói.

– A lakosságot minden egyes házhoz eljuttatott szórólap segítségével tájékoztattuk a koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzetről, a falugondnok pedig igyekszik az ellátásukban segítséget nyújtani – mondta Egri Éva polgármester. – Személyszállítást a falugondnok nem végez, de a bevásárlásban, a receptek felírásában és kiváltásában, a szociális ebéd kiszállításával továbbra is lakosság rendelkezésére áll. Ezen a területen is megtettük a szükséges óvintézkedést, kesztyűben, maszkban végzi a munkáját. Az önkormányzat bevásárolt tisztítószerekből, ha tovább súlyosbodik a helyzet, ebben is tudunk majd segítséget nyújtani a helybélieknek.

A kisközség önkormányzati vezetője azt is elmondta lapunknak, hogy a falubeliek jellemzően a saját portájukra húzódtak vissza. Néhány rokonlátogatás ugyan történt, de azok is inkább az elmúlt héten. A könyvtárat az elsők között zárták be, s a hivatal is zárva tart. Mozgóboltok járják a falut, más járműforgalom nem igazán volt jellemző az elmúlt napok során. Ezt mi is megtapasztaltuk, ahogy végigmentünk személyautóval a településen, kíváncsi szempárok követték mozgásunkat.

– Valamivel emelkedett az általunk nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők száma, de egyelőre nem olyan nagy mértékben – mondta röviden lapunknak Szilvágy falugondnoka, Radóczi Attila. – A megnövekedett igénybevétel leginkább a gyógyszerellátás terén jelentkezik, a felíratásnál és a receptek kiváltásánál is. A bevásárlásoknál én még nem tapasztaltam növekedést, de ki tudja, ebben a helyzetben mikor jön el annak is az ideje.

Csesztreg

A falvakban élőknek mások is igyekeznek segíteni a bevásárlások megoldásával. Az egyik csesztregi bolt azt vállalta, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a különösen veszélyeztetett korosztály számára, azon 70 év feletti lakosoknak, akik a napi bevásárlásukat nem tudják rokon, barát vagy szomszéd segítségével megoldani, térítésmentesen, a boltban érvényes árakon házhoz is szállítják a megrendelt árucikkeket.

– Ez egy összetartó közösség, mindenki ott próbál segíteni a másiknak, ahol tud – mondta elöljáróban H. Jáger Enikő, az üzlet vezetője. – Mi ezzel tudjuk megkönnyíteni az időskorúak életét. A vásárlóink jelentős része amúgy is közülük kerül ki, ezért is jutott eszünkbe ez a felajánlás. A higiéniai előírásokat fokozottan betartjuk, a zsemlekosarat például megszüntettük, és a pékárut is csomagolva adjuk ki a vevőknek. A bevásárlókosarakat, az ajtókilincset, a pultokat naponta többször fertőtlenítjük.

H. Jáger Enikő azt is hozzátette, hogy az élelmiszerek, a tisztítószerek, a higiéniai cikkek terén náluk biztosított a folyamatos ellátás, de csak abban az esetben, ha nem tör ki felvásárlási láz. Éppen ezért az kérik a vásárlóktól, tanúsítsanak önmérsékletet, amit általában meg is fogadnak a hozzájuk betérők.