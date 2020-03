Nincs fertőzött Nagykanizsán

Balogh László polgármester az internetes közösségi oldalra feltöltött videóüzenetében a kórházi helyzetről, a bérleti díjakról, valamint a költségvetés módosításáról is szólt.

A városvezető leszögezte: a kanizsai kórházban koronavírussal fertőzött beteget nem kezelnek, a személyzet továbbra is elkötelezetten készül a járványveszélyre. Több eszköz, köztük fertőtlenítő berendezés beszerzését is tervezi az intézmény, ebből az egyiket megvásárolja a város, de azért az alapítvány továbbra is várja az adományokat. Balogh László az önkormányzati intézkedések között megemlítette: a város költségvetésében önálló sorra 150 millió forintot különítettek el, emellett tartalékolnak további 500 millió forintot néhány tervezett kiadási tétel zárolásával.

A veszélyhelyzetben az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díja 70 százalékkal csökken. A busztársaságnak a polgármester javasolta, hogy az egészségügyi dolgozók a helyi járatokon is utazhassanak ingyen.