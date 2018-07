Nincs egyetértés Bocskán, a hömpölygő sárlavina okával kapcsolatban

Csapadékos idő esetén rendszeresen felgyülemlik az esővíz egy Ady utcai ház portáján, ami ellen képtelen tenni az ingatlan tulajdonosa.

Bán József lapunkat kereste fel a problémával. Szerinte a csapadék egy önkormányzati területről zúdul az udvarába.

– Mindent sár és víz borít a házunk területén, ha nagy eső esik. Nem csak megáll a hordalék az udvarban. Kimossa a kocsibejárót, kárt tesz a kertünkben is. Évek óta tart ez a probléma nálunk – mondta Bán József.

A Bán család otthona, több, szomszédos Ady utcai házhoz hasonlóan, egy lankás terület alján fekszik. Tőszomszédságukban a köztemető található, továbbá, szintén a domb tetején, egy vállalkozó tulajdonában lévő szántóföld van. Bán József azt állítja: a kukoricás és az ő földje közti, mindössze néhány méteres, gazzal, fűvel borított sáv és a mellette lévő, fűvel borított út tehet arról, hogy az udvarában felgyülemlik az eső.

– A házunk mellett lévő rész, egy kisebb út, az önkormányzat tulajdonában van – vette át a szót Bán Józsefné. – Ezt az utat évekkel ezelőtt gépekkel vették kezelésbe, ám a munka nem megfelelően történt. Ez után kezdődtek a problémák. Saját pénzünkön orvosolni akartuk a gondot: meg szerettük volna oldani a vízelvezetést. Azonban nem kaptunk rá engedélyt a falu vezetésétől. Építettünk ugyan saját magunk egy vízelvezető gátat a földünk végére, de az önkormányzat elhordatta, és ezzel töltötte fel a kimosott utat – jegyezte meg az asszony. Ahogy azt is: minden bizonnyal más, környéken élő család is küzd ezzel a problémával.

– Többször jeleztük a polgármester asszonynak a panaszunkat, ám érdemi segítséget nem adott. Kértük, oldja meg a víz elvezetését. De nem tett semmit. Mi próbáltunk tenni ellene: kivezettük az esővizet az önkormányzati területre és a házunk körül a hordalékból torlaszokat építettünk.

A vita eldöntése érdekében még szakértőt is bevont a falu vezetősége

Megkerestük az esettel kapcsolatban Csák Szilvia polgármestert, aki előrebocsájtotta: annak ellenére, hogy nem az önkormányzati terület tehet arról, hogy a Bán család udvarában felhalmozódik az eső, mégis segítenek a gond orvoslásában.

– Nem fedi a tényeket, hogy figyelmen kívül hagytuk Bán József panaszát – közölte a polgármester. – Műszaki szakértő is járt az érintett területen az önkormányzat megbízásából. Jelenleg a szakmai javaslatára várunk, hogy lehetne megoldani a problémát, noha nem az önkormányzati terület hibája, hogy az eső felhalmozódik a család udvarában. A szóbeli szakvélemény is alátámasztja mindezt. A törvény értelmében a csapadékvíz a terület tulajdonosáé, melynek levezetését mindenkinek magának kell megoldania a saját területén. Azonban ezt Bán József nem tudja megoldani, az udvara beépítettsége miatt. Ezért kért tőlünk területet, melyet az útból vettünk volna el. A testület fél métert át is adott volna, de ezt kevesellte Bán József, aki nem a saját területén vezeti le a vizet, hanem kitereli az önkormányzat táblával jelzett, csak gyalogos közlekedésre használt útjára. Így a terület folyamatosan feltöltődik. Továbbá az utat munkagépekkel történő átjárásra használja, ami nem megengedett. Az önkormányzati úton egyébként korábban ásott Bán József teljes szélességében egy gödröt, abba műanyag csövet tett, hogy így vezesse el a vizet. Ez balesetveszélyes és engedély nélküli lépés volt részéről, így felszólítottuk, állítsa vissza az eredeti állapotot.

Csák Szilvia megjegyezte: írásban sohasem kereste fel a helyi lakos a testületet a problémával, mindössze szóban tette. Ennek ellenére is segített a falu vezetése a férfinak, aki most a területe teljes helyreállítását az önkormányzattól várja. A polgármester elmondása szerint azonban a víz zavartalanul folyik le az önkormányzat területéről. Mégpedig, nem a Bán család otthonába, hanem rendeltetési helyére.

De akkor mi lehet a megoldás? Csák Szilvia azt mondta: az érintettnek, az önkormányzatnak és a szántóföld tulajdonosának közösen kellene megbeszélniük a teendőket.

Kerkai Kinga aljegyző hangsúlyozta: felajánlották Bán Józsefnek, hogy kérjen birtokvédelmet a területére, azonban a férfi azt mondta, nem kíván ezzel élni. Mindezt pedig nem a testülettel kellene lebonyolítania, hanem a szomszédos szántóföld tulajdonosával.