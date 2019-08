Nikli Zsolt esperes kerül a Jézus Szíve Plébánia élére Nagykanizsán

Augusztus 10-től Nikli Zsolt esperes váltja Szűcs Imre plébánost, helyettes esperest a Jézus Szíve Plébánia élén. Zsolt atyának nem ismeretlen terület Nagykanizsa, hiszen a dél-zalai városban született.

Az eddig, 4 évig itt szolgáló Szűcs Imrét a Balatonlellei Plébániára helyezte Varga László kaposvári megyés püspök, Látrány oldallagos ellátásával. Nikli Zsoltnak pedig a Jézus Szíve Plébánia (ez a Kaposvári Egyházmegye legnagyobb plébániája) mellett el kell látnia a Murakeresztúri Plébánia egyházi szolgálatát is.

– Meglepett, amikor püspök úr felkért, hogy legyek a Jézus Szíve Plébánia plébánosa és a nagykanizsai kerület esperese – bocsátotta előre Nikli Zsolt, aki 1977-ben született a dél-zalai városban és 2002-ben szentelték pappá. – Váratlanul ért a felkérés, de jó szívvel mondtam igent, hiszen itt telt a gyermekkorom és felsőfokú tanulmányaim befejezéséig itt éltem. Úgy is mondhatnám, hogy hazatértem, igaz, én nem ehhez a plébániához tartoztam, hanem a Sugár úti piarista templomhoz, zömében oda jártam ministrálni, de persze ide, a nagykanizsai köznyelv szerint csak Felsőtemplomként emlegetett Jézus Szíve-templomba is jöttem, sokat orgonáltam itt. Erre akkor nyílt alkalmam, amikor az előző kántor, Balog Antal szabadságra ment, és immáron kispapként én helyettesíthettem. Eredendően zongorázni tanultam, de az orgona sokkal jobban tetszett, így autodidakta módon azt is elsajátítottam. Felsőfokú tanulmányaimat a veszprémi szemináriumban végeztem, majd Marcaliban és Mesztegnyőn voltam fél évig diakónus, illetve közel egy évig káplán, azt követően pedig 16 éven át plébánosként láttam el Gamás és a hozzá tartozó 5 falu szolgálatát. Az utóbbi években emellett karádi és látrányi plébánosként is tevékenykedtem. A közelmúltban már 11 településhez volt közöm 50 kilométeres körben. Plusz még tavaly püspök úr kinevezett az andocsi kerület esperesévé is, úgyhogy nem unatkoztam… Itt, a Jézus Szíve Plébánián kicsit más lesz, mert nagyjából egy helyre össz­pontosulnak a teendők, igaz, megkaptuk Murakeresztúr és Fityeház szolgálatát a kórházlátogatások, illetve a sánci, bagolai és a kórházkápolnában ellátandó feladataink mellé, de azt szoktam mondani, ha a Jóisten ad keresztet, gondoskodik arról is, hogy elbírjam azt. Ebben segítségemre lesz a már évek óta káplánként itt szolgáló dr. Bogár Gáspár atya és a közelmúltban felszentelt Tölgyesi Dávid, akit újmisésként ide küldött vissza a püspök úr.

Nikli Zsolt hozzátette: még nem ismeri a Jézus Szíve Egyházközség valamennyi közösségét és részletes működését, ehhez időre van szüksége, de azt már biztosan tudja mondani, hogy ami jól működik, azon nem kíván változtatni. Bemutatkozó miséje vasárnap 18 órakor kezdődik, melyre szeretettel várja a híveket.

– Reménnyel és bizalommal telve fogok hozzá itteni szolgálatomhoz – jelentette ki Zsolt atya. – Nem ez a papi jelmondatom, de azt gondolom, hogy illik az előttem álló időszakra: Isten kegyelmével előre az úton!