Népi kultúra és hagyományos gasztronómia a Göcseji Szilvafesztiválon

Egy program akkor tud igazán hagyománnyá nemesedni, ha az jó ötleten alapul. A Göcseji Szilvafesztivált immár 14. alkalommal rendezték meg, s ez az időtállóság egyben azt is jelzi, hogy jó elképzelésekre, a hagyományos gasztronómiára és a népi kultúrára építették fel a rendezvényt a helyiek.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője beszélt erről a szombati rendezvény délutáni díjkiosztó ünnepségén. A szilvafesztiválnak ugyanis a főzőverseny az egyik legvonzóbb eseménye, miközben a helybéliek szilvás ételekkel kínálják a vendégeket.

– A szilva egészséges gyümölcs, és sokféleképpen felhasználható – mondta Vigh László. – Elsősorban lekvárként, aztán pálinka alapanyagaként, de sütemények díszítéséhez is nagyszerű alapanyag. No és ott van a mindenki által jól ismert és kedvelt szilvás gombóc, amiből ezúttal három különböző félét is kóstolhattunk, hagyományosat, valamint diósat és mákosat.

Péntek Katalin, a község polgármestere elmondta, hosszú ideig kétséges volt, hogy meg tudják-e rendezni a programot, de miután az szabadtéren zajlik, s a jelenlévők száma nem éri el az ötszáz főt, belevágtak. Nagy örömükre a felvidéki testvértelepülés, Nagymad küldöttsége is el tudott jönni, még a főzőversenybe is beneveztek. Így azon végül 12 csapat vett részt, köztük az a Kisfröccs, amely szilvágyi fiatalokból és barátaikból állt össze.

– Évek óta részt veszünk a főzőversenyen, s mindig igyekeztünk elrugaszkodni a megszokott ételektől, de ezt kevésbé méltányolta a zsűri – mondta Németh Csenge. – Ezért úgy döntöttünk, visszatérünk a hagyományos konyhához, talán úgy nagyobb sikerünk lesz. Székelykáposztát készítettünk, amihez a káposztát a nagymamám savanyította, a parasztkolbászt pedig a téli disznóvágáskor készítettük, de a sertéscomb is onnan való.

Németh Csenge hozzátette: a szilvát sem feledték, kókuszos-szilvás muffin és szilvatorta is került az asztalra. A zsűri tetszését a fiatalok munkáját a 3. hely mellett a legszebb tálalásért járó különdíjjal is elismerte. Az igazi konyharemekért – egy tárcsán sült húsételért, krumpliprószával feltálalt tarajért – járó díjat viszont Kálócfa és Kozmadombja közös, Szomszédok fantázianevű csapata vehette át a zsűrielnöki tisztet ellátó Pácsonyi Imrétől, a megyei közgyűlés alelnökétől.