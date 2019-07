Népi hagyományokról, történelmi múltunkkal ismerkedhetnek a gyerekek a zalalövői táborban

A magyar népi hagyományok, az őseink életmódja és a történelmi múltunk megismerését célozza az a napközis tábor, amelyet évről évre megszervez a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. A városi íjászparkban húsz alsó tagozatos gyermekkel foglalkoztak az egyesület tagjai és segítőik.

Ottjártunkkor kézműves-foglalkozáson vettek részt a gyerekek, gyöngyöt fűztek, előtte pedig íjászat, lovaglás szerepelt a programban. A tábort vezető Molnárné Preczlik Mariann elmondása szerint változatos tevékenységet kínálnak, hiszen ezzel tudják fenntartani a gyerekek érdeklődését.

– Ez már a nyolcadik táborunk, s a célunk maradt továbbra is az eredeti: a magyar népi hagyományokkal, elődeink életmódjával, a történelmi múltunkkal szeretnénk megismertetni a gyerekeket – mondta Csonka Ferenc, a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke. – Mindezt a gyerekek életkorának megfelelően játékos foglalkozásokon oly módon, hogy élményt jelentsenek az együtt töltött napok. Ezúttal csak alsó tagozatos diákok számára hirdettük meg a programot, a korábbi évek tapasztalata ugyanis az volt, hogy egy vegyes korosztályú csapat számára sokkal nehezebb olyan programot szervezni, amely valamennyi résztvevőt képes lekötni.

Csonka Ferenc azt is hozzátette, a tábor húszfős, de a napközis jelleg miatt ez naponta is módosulhat. Szerdán 18-an voltak, csütörtök délelőtt 21 kisgyermek vett részt a foglalkozásokon. A többségük helyből, azaz Zalalövőről érkezett, de akadtak köztük salomvári, zalacsébi, vaspöri gyerekek is.

– A segítőinknek és a partnereinknek köszönhetően a környékünkön fellelhető majd valamennyi kézművesmesterségbe belekóstolhatnak a táborozók, volt már korongozás, bőrözés is, pénteken gyertyaöntő foglalkozást tartunk – folytatta az egyesületi elnök. – Emellett olyan állandó jellegű programjaink vannak még, mint a lovaglás és az íjászat, s gólyalábazni is megtanulhatnak a gyerekek. Abban bízunk, hogy tartalmas időtöltést tudunk biztosítani a számukra, s valóban jól érzik magukat az egy hét alatt, így jövőre is újra találkozhatunk velük.