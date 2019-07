Népi értékközvetítő tábor fogadta a keresztúri gyerekeket Bázakerettyén

Színes programokban és sok nevetésben volt része annak a huszonegy fiatalnak, akik a településen töltötték az elmúlt hetet.

A gyermekek Kovácsné Deák Erzsébet művelődésszervező, a murakeresztúri Közművelődési Egyesület elnöke által immár tizenkettedik alkalommal szervezett nyári táborban vakációztak, amelynek idén Bázakerettye adott otthont.

A főszervező elmondta: rendszeresen szervez gyermekeknek különböző programokat az év minden időszakában. Ezúttal is igyekezett olyan elfoglaltsággal kedveskedni a jövő generációnak a népi értékközvetítő táborban, amely a testi felöltődésüket, a lelki gyarapodásukat segíti elő.

– Felsorolni is nehéz a sok programot, amellyel a gyermekeket megleptük. Azonban azt tartottam elsőként szem előtt, hogy ne „katonás” tematikájú, kötött elfoglaltságokban legyen részük. A gyerekek nagyobb szabadságot kaptak, például csoportosan mehettek a boltba vagy a nagyobbak önállóan is mehettek a strandra. Vegyes volt a korosztály: a 7 évestől a 18 éves fiatal is velünk vakációzott. Ez arra is jó volt, hogy olykor a nagyobb gyermekek és a kisebbek több időt együtt töltöttek, jobban megismerték és megértették egymást. Eltérő környezetből érkeztek a gyerekek: voltak köztük hátrányos helyzetűek, ám jó anyagi körülmények közt élők is – fogalmazott Kovácsné Deák Erzsébet, aki hangsúlyozta: a murakeresztúri Közművelődési Egyesület szervezésében zajló programot egy pályázat, Murakeresztúr önkormányzatának művelődési háza és Szili Győző vállalkozó támogatta.

A táborban rengeteg élmény, elfoglaltság ­várta a gyerekeket a strandoláson kívül is, köztük horvát ­nyelvű kézműves-foglalkozások, vetélkedők, arcfestés, ­néptánc-oktatás, társasjátékok. A gyerekek aktívan kivették részüket a teendőkből. Nem kellett noszogatni őket – mint Kovácsné Deák Erzsébet elmondta –, mi több, jó pár ­fiatal olyannyira élvezi a nyári, népi értékközvetítő táborokat, hogy rendszeres, vissza­járó vendégnek számítanak.

– Általános iskolás korom óta járok Erzsi néni által szervezett táborokba – mesélte Kalinics Kíra. – Ezúttal a kishúgomat kísértem el, ám természetesen én is ott maradtam. Idén is remek volt a tábor, a programok is szuperek voltak. Nekem a horvát foglalkozás tetszett a legjobban, sőt, a néptánc tanításába be is segíthettem. Remélem, jöhetek jövőre is – mondta el az ifjú hölgy.