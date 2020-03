Nemzetközi bokszgálát szerveztek a zalai kislány gyógyulásáért

A Vas megyei Iváncon karitatív céllal nemzetközi bokszgálát rendeztek a hétvégén, amelynek bevételét a szervezők – Füzesi József és Lőrincz Lajos – Kámán Elizabet gyógykezeltetésének költségeihez ajánlották fel.

A kislány koraszülöttként, oxigénhiánnyal jött a világra, és most leukémiában szenved. A versenyen jól szerepelt a Pogányszentpéteri Ringharcosok Klubjának két fiatal versenyzője is – számolt be lapunknak Bogdán Zoltán „Tyson” vezetőedző. Ahogy fogalmazott: két versenyzője, Bogdán Barnabás és Szever Adrián örömmel vállalták a küzdelmet, hiszen azzal bebizonyították, hogy nemcsak bokszolni tudnak, de hatalmas szívük is van. Az esemény végére a kislány kezeltetéséhez szükséges pénzösszeg összejött – hála a szervezőknek, a sportolóknak és mindazoknak, akik adományaikkal járultak hozzá a sikerhez.