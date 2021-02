Nemzetközi akció: Sofőröket és járműveket is ellenőriznek a zalai rendőrök

A balesetek megelőzése érdekében a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott ahhoz a nemzetközi közlekedésbiztonsági akcióhoz, melyben a kamionokat és az autókat ellenőrzik.

A Truck&Bus nevű akció- azaz a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott ellenőrzése – e héten hétfőtől vasárnapig zajlik az Európai Közlekedésrendészeti szervek, a ROADPOL szervezésében. Kedden Keszthely közelében, a 71-es számú főúton állították le és ellenőrizték a rendőrök a nagyméretű járműveket.

Itt tartottak sajtótájékoztatót a közlekedésbiztonsági akció részleteiről. Takács Tivadar, alezredes, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, hogy a nemzetközi akció célja a közlekedésbiztonság javítása és a balesetek számának csökkentése.

Európa-szerte, így megyénkben is a belföldi és nemzetközi közúti áru-és személyszállításban résztvevő nehéztehergépkocsik, autóbuszok és járműszerelvények sofőrjeinél a rendőrök egyrészt a vezetési és pihenőidőket ellenőrzik. A tapasztalatok szerint sok esetben a közlekedési balesetek kiváltó oka az, hogy a járművezetők kialvatlanul, fáradtan ülnek a volán mögé és ezzel veszélyeztetik a közlekedésben résztvevőket. A rendőrök vizsgálják a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos előírások és a vontatásra vonatkozó szabályok betartását. Mivel az is fontos, hogy a járművek kifogástalan műszaki állapotban legyenek, ezért ezt is átnézik, különös tekintettel a gumiabroncsok, világító és fényjelzések használatára. A rendőrségi szóvivő lapunknak kiemelte, hogy ilyen problémák esetén cél, hogy lehetőség szerint ezek hibája esetén már a helyszínen tudják orvosolni a problémát.

A keddi ellenőrzésen elsőként a Sávolyról Mezőlakra tartó Deák Zoltán intették le a rendőrök. Nála mindent rendben találtak, így a sofőr rakományával együtt néhány perc múlva folytathatta útját.

A 71-es út mentén, az ellenőrzőponton tartott sajtótájékoztatón Takács Zoltán sajtószóvivő a buszok ellenőrzéséről is szólt. Közölte, hogy a személyszállító járművek kapcsán kiemelt hangsúlyt fektetnek a rendőrök a Magyarország területére való beutazás, illetve a hazánkban tartózkodás jogszerűségének ellenőrzésére is.

A ROADPOL akciója egyébként minden csatlakozott országban egyidőben zajlik, így a héten több helyen is ellenőrizhetik a nehéztehergépkocsikat, autóbuszokat, járműszerelvényeket és ezek sofőrjeit. A szervezet időről időről másfajta kontrollokat is szervez, egy-egy kiemelt szempontra vagy célcsoportra fókuszálva. A Truck&Bus ellenőrzést az év folyamán többször is megismétlik, s más akciókban figyelnek a biztonsági öv használatára, a sebességhatárok betartására, s az alkohol-és drogfogyasztást is kontrollálják- mindenfajta jármű vezetője esetében.