Nemrég átadták a keszthelyi Georgikon Fitness Parkot

A Pannon Egyetem Georgikon Karán Keszthelyen 2018. november 7-én átadásra került a vadonatúj kültéri fitness park, mely döntően egy EFOP uniós projektből és kisebb részben a kollégium támogatásával valósult meg október hónapban a Testnevelési Tanszék előtti parkos területen.

A Georgikon Fitness Park átadásán Dr. Polgár J. Péter, a Georgikon Kar dékánja köszöntötte az átadáson résztvevőket, s kiemelte a létesítmény fontosságát a Georgikon Kar életében. Megemlítette, hogy egy évek óta várt beruházást sikerült most megvalósítani a Karon.

Nagy Bálint, alpolgármester a sport közösségformáló szerepét hangsúlyozta, utalva Keszthely és az egyetem remek kapcsolatára. Örömét fejezte ki, hogy a városban új kültéri fitness gépek segíthetik az emberek egészségének megőrzését.

Dr. Pintér Ákos a Testnevelési Tanszék vezetője is méltatta az új beruházást, megemlítve az építkezés részleteit, valamint jelezte, hogy az egyetemi hallgatók már birtokba is vették a gépeket, s egyre többen edzenek azokon. A szép időjárású, hosszú őszben a vezetett testnevelés órák mellett az egyetem polgárai közül sokan egyénileg, fakultatív módon már ki is próbálták az eszközöket. A szalag átvágásánál Pethes Szabolcs egyetemi hallgató is szerepet vállalt. Az eseményen 18 fő vett részt.