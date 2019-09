Németh Dia már túl van a fotózáson – Még te is jelentkezhetsz szépségversenyünkre!

Hetek óta zajlik a lányok fotózása, s hétfőn a szavazás is elindult.

Bár már nap mint nap találkozhatsz honlapunkon a szebbnél-szebb zalai lányokkal még te is közéjünk kerülhetsz! S hogy mit nyerhetsz vele a tapasztalaton kívül? A megyei fordulóban például 50 ezer forintos H&M vásárlási utalvány üti a legszebbnek választott lány markát, de a többi továbbjutó is több tízezer forint értékű utalványt kap. A 10 millió forint összdíjazású versenyen ezek mellett egzotikus utazások, egyéves modellszerződés és autóhasználat is gazdára talál!

Németh Diána múlt héten állt kameránk elé, hogy biztassa kicsit a nevezőket. Hamarosan rá is szavazhatsz.