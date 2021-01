Németh Csaba, pákai plébános az elsők között regisztrált a koronavírus elleni oltásra

Németh Csaba plébános az elsők között regisztrált a koronavírus elleni oltásra és másokat is erre buzdít.

-Az elmúlt időszak egyik legnagyobb kihívása volt a koronavírus-járvány, jöttek a korlátozások, nem tudtunk a templomban sem együtt lenni, vagyis gyökeresen megváltoztatta az életünket – mondta Németh Csaba. – Aztán a remény csillaga is felragyogott, hallottuk, hogy kutatnak a vakcina után, mely vissza tud terelni minket a rendes mederbe. Ezeket közül több el is készült és van olyan, mely magyar tudósok munkájához köthető. Ez reményünk válasza is lehet, hiszen ma, mikor az a legnagyobb kérdés, hogy beoltassuk-e magunkat, biztos fogódzó, mely arra vezet, az oltás annak jele – ahogy Szentatya is nyilatkozott róla –, hogy egymásért felelősek vagyunk. Önző világban élünk, most viszont lehetőség van arra, hogy megmutassuk: nem vagyunk ilyenek, tudunk egymásért annyira felelősséget vállalni, hogy kérjük ezt. Csak egy kis szúrás, egy kis áldozat az oltás azért a sok szépért, jóért, amit az elmúlt időben nélkülöznünk kellett. Ilyenek a családi együttlétek, a nagymamánál tett látogatások, az örömteli pillanatok, mikor megünnepeljük egy születés, vagy egy házasság örömét, nem kell távolságot tartanunk. Mindnyájan felelősek vagyunk egymásért, én magam az első között regisztráltam édesanyámat és magamat is, hogy minél előbb tudjunk tenni azért a közösségért, melyben élünk és ne kelljen aggódnom, hogy a híveket, betegeket egy-egy látogatás alkalmával esetleg nehéz helyzetbe hozom.

A plébános egy történeten keresztül is szemléltette a helyzetet.

-Tűz üt ki az őserdőben, az állatok menekülnek, de a pici kolibri csőrével hordja a vizet. Mindenki nevet rajta, kérdik tőle, miért teszi, hiszen az erdő olyan nagy, a tűz veszélyes, ő pedig pici? A kismadár azt mondja: lehet, hogy nem tudok sok mindent tenni, de amit én tudok, azt megteszem. A történetnek egyértelmű a mondanivalója: mindannyiunknak megvan a lehetősége, hogy megtegyük, amit megtudunk és hozzájáruljunk, ahhoz, hogy minél előbb véget érjenek nehézségek és nézhessünk optimistán a jövőbe – zárta Németh Csaba.