Nemcsak a forróságtól olvadhatsz el – Mutatjuk a legaranyosabb gazdikeresőket a Bogáncs Állatmenhelyről

Számtalan kutyus várja leendő gazdáját a zalaegerszegi menhelyen. Válassz közülük, s nemcsak a te életed változik meg!

Zserbó

A tüneményes Zserbó 2011-ben született tacskó keverék fiú. Kölyökként került a Bogáncs Állatmenhelyre, ahonnan hamar örökbe is fogadták. Sajnos 8 év után gazdái lemondtak róla cukorbetegsége miatt. Jó természetű, kedves, hízelgő eb, aki megérdemli, hogy utolsó éveit egy meleg otthonban töltse.

A fajtársaival jól kijön, ráadásul azon ritka kutyusok közé tartozik, aki a cicákat is tolerálja.Csak olyan gazda fogadja örökbe, aki a cukorbetegségével járó diétát és gyógykezelést tudja vállalni! Részletek ITT.

Lipton

A labrador-németjuhász keverék fiú már nem fiatal, ugyanis 2008-ban látta meg a napvilágot. A menhelyre még 2011-ben került, akkor a gyepmester fogta be. A tündéri kutyus hamar gazdára lelt, ám 2015. szeptemberében visszakerült a Bogáncs Állatmenhelyre. Gazdái azért váltak meg tőle, mert nem tudtak mit kezdeni szökési akcióival.

Ivartalanítása után szerencsére ez változott, nyugodtabb lett. Szökésre még ma is hajlamos, ám csak akkor, ha nem foglalkoznak vele és unatkozik, bár a magas, erős kerítés megakadályozza a csatangolásban. Kevés nála jóindulatúbb eb létezik! Kanokkal és szukákkal is megtalálja a közös hangot, de a cicákkal való kapcsolata nem ismert. Gyerekek és idősebbek is bátran örökbe fogadhatják, kezdő kutyatartók számára is tökéletes választás. Itt tudhatsz meg többet!

Zénó

Zénó 2016 májusában látta meg a napvilágot. A terrier jellegű kan kutya egy társával kóborolt Vaspörben, mielőtt a menhely gondozásba vette. Aktív, nagy mozgásigényű, de nagyon barátságos eb.

Jó természete van és keresi is az emberi társaságot. Zénó igazi családi kutya, kezdő kutyatartók is befogadhatják. Ha bővebben megismernéd, ide kattints!

A kutyusok mindegyike a Bogáncs Állatmenhely lakója, oltva és chipeltetve vannak. Érdeklődni a 0630/424-3579-es telefonszámon tud!