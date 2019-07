Nem volt éppen könnyű dolga a hétvégi becsehelyi technikai triatlon indulóinak

Szombaton került sor az ultrakönnyű repülést népszerűsíteni hivatott Technikai Triatlon Versenyre és I. Autogyro Találkozóra a Mura repülőtéren.

A megmérettetésen – melyre kilátogatott Cseresnyés Péter miniszterhelyettes is – 6 páros mérte össze tudását repülős, ügyességi, autós-navigációs és jetskis feladatokban.

– Tizenkettedik éve szervezem meg a technikai triatlont, melynek nem titkolt célja, hogy újabb híveket szerezzek az ultrakönnyű repülésnek – árulta el Ferinc Vince világbajnok ultrakönnyű sportrepülő, a rendezvény főszervezője. – Úgy gondoltam, ha az olyan népszerű technikai sportokat, mint a jetski vagy az autózás, ötvözzük az ultrakönnyű repüléssel, akkor az előbbi kettő kedvelőivel esetleg meg tudjuk szerettetni utóbbit is. Hála Istennek, jól kalkuláltam, ebből a körből újabb pilóták is kikerültek. A versenyre most azért jött csak 6 páros, mert az ország más részein igen rossz az idő, ezért távolabbról nem indultak útnak a versenyzők. A mostani feladatok sorában paintballpuskával kellett lufikra lőni a levegőből, és volt egy célba dobási feladat is, majd autós city rallyszerű vetélkedő következett, amikor­ is a járművezetőknek előre megadott itiner alapján kellett minél rövidebb idő alatt eljutni a repülőtértől a nagykanizsai Csónakázó-tóig, ahol jetski ügyességi számban teljesíthettek. Az autogyro-találkozót pedig először szerveztük meg, ugyanis ebből a forgószárnyas repülőgépből már több mint félszáz repül az országban.

Délelőtt Filipovits Attilával emelkedett a levegőbe a POP (polgármester-orvos-pap) csapat tagja, Horváth Gábor atya, a helyi plébános.

– Vincével egy utcában lakunk, s amikor ide kerültem Becsehelyre, ő már az első héten felkeresett, hogy szívesen elvinne magával repülni – árulta el az atya. – Megtetszett, és azóta már többször is volt ilyen, minden alkalommal nagy élmény számomra. Szerencsére mindig pozitív élmény, ami, ugyebár, egy földhöz szokott kétlábú lény szempontjából nem lényegtelen körülmény.

A letenyei mezőgazdasági vállalkozó, Kátai Tibor Waller Attila pilótával repült.

– Ahogy mindig, most is élményt jelentett számomra a levegőbe emelkedni – árulta el. – Viszont a feladat nem volt egyszerű, „át lettünk verve”, mert azt mondták, balra kell lőni a lufikra, közben meg jobbra kellett. Mire észbe kaptam, nem győztem átváltani a fegyvert.

A 3 számból álló versenyt végül a POP csapat (pap-orvos-polgármester, melyből most technikai okok miatt az orvos hiányzott) nyerte meg: Filipovits Attila, Horváth Gábor és Németh Géza polgármester, aki a délutáni versenyszámokban váltotta az atyát annak más elfoglaltsága miatt. Második lett a Hegedüs Károly–Csapó Tünde páros, harmadik pedig Kun Zoltán és Morvai Tibor.