Nem kell aggódni, a házi kedvencek nem terjesztik aktívan a koronavírust

A menhelyeken nem tapasztalható, hogy kiugró lenne a kidobott kutyák száma, azonban a tápadományokra továbbra is nagy szükségük van.

A Magyar Állatorvosi Kamara is megerősítette közleményében, hogy a mai ismeretek szerint a háziállatok, azon belül is a kutyák és macskák nem terjesztik aktívan és nem betegednek meg a COVID-19-cel. A koronavírus ugyanis cseppfertőzéssel terjed emberről emberre. Az állatok passzív módon adhatják csak át gazdáiknak abban az esetben, ha fertőzött személy simogatja meg, a szőrzeten ugyanis ebben az esetben hordozhatja a kedvenc. Ezért hívják fel az állatorvosok is a higiénia fontosságára a figyelmet.

„Megfelelő higiéniát kell a kisállatainknak biztosítani és nekünk is az kell. Eddig is gondolom sokan tisztították a mancsaikat, ezt ugyanúgy tehetik továbbra is. Sokan használnak azonban különböző fertőtlenítőt, úgymond kéz- és felületfertőtlenítőt. Ezek közül nagyon sok nem alkalmas a kis kedvenceinkhez, én nem igazából tartom ezt jónak, tehát ez nem arra való. Akár egy törlőkendővel át lehet törölni, de én azt gondolom, hogy itt az a lényeg, hogy mossunk gyakran kezet, meg ne engedjük idegeneknek megsimogatni a kutyát.” – mondta el dr. Koósz Attila klinikus szakállatorvos.

A korábbi rémhírterjesztés miatt egyes források szerint többen szabadultak meg azért az állatoktól, hogy ne kaphassák el a vírust. A karmacsi Elisabeth Menedék önkénteseinek tájékoztatása szerint azonban a környéken nem tapasztalható, hogy megugrott volna az utcára került kutyák száma. Arra hívják viszont fel a figyelmet, hogy a leendőbeli örökbefogadó gazdik legyenek türelemmel, a menhely a járvány miatt ugyanis átmenetileg nem fogad látogatókat.

„Most jönnek az ötletek, hogy unatkoznak otthon a gyerekek és egy kicsit próbálják őket lekötni. Ezt mi nem szeretnénk preferálni. Tehát egy kicsit ilyen elhamarkodottnak érezzük és mivel mi mindenekelőtt fontosnak tartjuk azt, hogy leellenőrizzük az adott helyet, ahova mi adjuk a kutyust, mert hogy jó helyre szeretnénk mindenképp adni, ezt most nem tehetjük meg. Tehát mi nem mehetünk ki családokhoz és nem érintkezhetünk most úgymond más családokkal. Sem őket nem szeretnénk ezzel veszélyeztetni, sem magunkat, ezért most ez az örökbeadási időszak még hogyha nagyon bután is hangzik, de ezt most szüneteltetnünk kell.” – ismertette Pap Dorottya az Elisabeth Menedék önkéntese.

Az országban a menhelyek azonban továbbra is üzemelnek, az állatok ellátására viszont olykor komoly összegeket is ki kell fizetniük. Ezért táp- és konzervadományokat, akár a kapu elé letéve is szívesen fogadnak. Aki segíteni szeretne, azt arra kérik, hogy ezt a szándékát valamilyen elérhetőségen jelezze, hogy az önkéntesek biztosan rátaláljanak az adományra -írja a Keszthelyi TV.