Nem tagozódik be a megyei kórház alá a kanizsai

A Kanizsai Dorottya Kórházat érintő újdonságokról számolt be kedden sajtótájékoztatón dr. Brünner Szilveszter főigazgató és Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő.

A politikus elöljáróban kiemelte: a jövőben is dr. Brünner Szilveszter vezeti a Kanizsai Dorottya Kórházat. A megbízatását az érintett már tavaly átvette. Cseresnyés Péter hangsúlyozta: a főigazgató kimagasló szakmai munkát végez munkatársaival közösen. Emellett más újdonságokról is tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője.

-A Kanizsai Dorottya Kórház önálló egészségügyi intézményként működik a jövőben. Azaz, nem tagozódik be a Zala Megyei Szent Rafael Kórház alá – közölte Cseresnyés Péter, aki arról, a magyar közlönyben már megjelent dologról is tájékoztatott, miszerint a kanizsai kórház adósságát is konszolidálta a kormány. Ezzel is elismerik azt a munkát, amit a Covid-helyzetben is végeznek az egészségügyi dolgozók. A járvány az elmúlt időszakban olyan kiadásokat is indukált és generált, amik egy normál működési időszakban nem merültek volna fel.

A sajtótájékoztatón ezt követően dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója beszélt. Utalt arra: hazánkban 41 olyan „csúcsintézményt” hoz létre a kormányzat, amik megyei szintű, kórházi feladatokat látnak el. Ebből 4 olyan kórház van, köztük a kanizsai is, amely nem megyeszékhelyen található, hanem megyei jogú városban.

-Cseresnyés Péter államtitkár úrnak komoly munkája volt abban, hogy önálló intézményként működhessen Nagykanizsa kórháza. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az úgynevezett irányító, megyei kórháznak alárendelnek egészségügyi intézményeket. Zalában, a megyeszékhelyi kórház alá fog tartozni a keszthelyi és a hévízi kórház, viszont a körből kikerült a nagykanizsai kórház. Ez nem azt jelenti, hogy irányító intézmény leszünk mi is, ugyanakkor minket nem fog irányítani senki. Ez pedig biztos alapja lehet annak, hogy a biztos szakmai munka tovább haladjon és fejlődjön – fogalmazott dr. Brünner Szilveszter. A főigazgató jelezte azt is: a kormány adósság konszolidációjának köszönhetően 320 millió forintot kapott az intézmény. A Covid-ellátás miatt beszerzendő gyógyszerek, segédeszközök, védőeszközök beszerzése komoly költséggel járt, ezért történt azt is, hogy a tavalyi évet bizonyos hiánnyal zárták.