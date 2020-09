Nem lesz városnap, sem idősek napja Pacsán

A koronavírus-járvány miatt nem tartják meg a városnapi rendezvényeket szeptember 5-én.

Erről már korábban döntött a képviselő-testület, közölte érdeklődésünkre Kelemen Tamás polgármester. A település 2009-ben nyerte el a városi rangot, erre emlékezve minden esztendőben tartottak programokat, amelyek alkalmanként közel ezer érdeklődőt vonzottak. A Covid-19 vírus miatt kialakult bizonytalan helyzetre tekintettel azonban már nyáron leálltak a szervezéssel, hiszen a zárt téri programok megtartását nem lehetett garantálni.

Az ily módon megtakarított több százezer forint csökkenti azt a bevételkiesést, amelyet a rendkívüli helyzet miatt az önkormányzat elszenvedett. Emiatt némileg csökkenő támogatást kaptak a városban működő civil szervezetek, de az önkéntes tűoltók és a polgárőrök apanázsát ez alig érintette, hiszen az általuk ellátandó feladatok nem változtak.

A jelen helyzetet látva az is bizonyos, hogy az idősek napja szeptember 26-ra tervezett rendezvénye is elmarad, ez a program is közel kétszáz résztvevőt szokott megmozgatni, ami most nem vállalható kockázat.

A polgármester azt is elmondta: nem törölték véglegesen az idősek napját, amint lehet, megtartják, adott esetben adventi programként.