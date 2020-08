Nem fertőző a „fekete víz”: bejárás a Principális-csatornánál

A napokban megkezdődik a Principális-csatorna kiskanizsai szakaszának keleti oldalán lévő, belvízzel elárasztott kertjeiből a víz szivattyúzása, mely után az önkormányzat, illetve a katasztrófavédelem egyeztetése alapján sor kerül a területek fertőtlenítésére is.

Minderről Balogh László polgármester és Tóth Nándor, a városrész önkormányzati képviselője tájékoztatta a sajtó munkatársait ma a helyszínen. Emlékezetes: a közelmúltban villámárvizek alakultak ki szerte az országban, így megyénkben, többek között a Principális-csatornán is, ahol a víz a vízgyűjtő területen lehullott extrém mennyiségű csapadék miatt elárasztotta a kiskanizsai kerteket. Az ingatlantulajdonosokat most nemcsak az izgatja, hogy a terményeik tönkremennek, hanem az is, hogy a víz színe feketére változott. Tóth Nándor azt mondta: ígéretet kaptak arra, hogy az érintett ingatlanok fertőtlenítésére hamarosan sor kerül, továbbá az önkormányzat a katasztrófavédelemtől soron kívüli légi szúnyoggyérítést kért Kiskanizsa vonatkozásában a pangó vizekben elszaporodott vérszívó rovarok számának csökkentése érdekében.

Balogh László polgármester pedig azt mondta: a vízügyi igazgatóság vezetője, Gaál Róbert igazgató arról tájékoztatta, hogy a Principális vizének feketére színeződésére semmiféle fertőzésveszélyt nem jelent, valószínűleg a Felsőrajk környékén bemosódó tőzeg okozza.