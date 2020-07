Nem férnek el a kereszteződésben a nehéz és hosszú teherjárművek

Európai uniós támogatással újul meg a 7537-es jelű, Borsfa–Lenti összekötő út 1,3 kilométeres szakasza. A térségben élők számára pozitívum a fejlesztés, ám nem mindenhol felhőtlen az öröm.

Az említett útszakasz településközpontban lévő becsatlakozását, csomópontját szintén átépítették, felújították a szakemberek, ám az a település vezetői, illetve a nagy gépekkel közlekedő mezőgazdasági vállalkozók és az árufuvarozók szerint is nehezebben járhatóvá sikerült a korábbinál. Ez utóbbit igazolják a szegélyköveken látható kerékabroncsnyomok is. – Nagyon örülünk a beruházásnak, a térséget érintő minden fejlesztés az itt élők javát szolgálja, ez természetes – bocsátotta előre a helyszínen Jetzin István polgármester.

– Az elvégzett munka minőségével elégedettek vagyunk, inkább a tervezés ellen van kifogásunk. Úgy látjuk, az ezen a vidéken tipikusnak mondható mezőgazdasági, erdőgazdasági tevékenység kapcsán gyakran előforduló hosszú és széles erőgépek, pótkocsis faszállító teherautók nem férnek el kényelmesen a részlegesen átalakított csomópontban – folytatta a polgármester. – A tervezéssel kapcsolatban azt gondolom, az is minket igazol, hogy a csomópont Bánokszentgyörgy felé forduló ágában vissza kellett bontani az új útburkolatot, mert leért a buszok alja.

Bánfai Zsolt alpolgármester azt mondja: az ipszilon alakú kereszteződésben lévő háromszög alakú sziget vonalvezetése változott rossz irányba, a Bázakerettye felőli oldalt – vélhetően az ott lévő villanyoszlop miatt – kijjebb hozták, de ez még hagyján, a nagyobb baj az, hogy a Bánokszentgyörgy felőli ív „hasas” lett, ott egy aknát került ki a kivitelező, emiatt véleményük szerint 70-80 centiméterrel kevesebb hely jut a járműveknek – különösen a megváltozott ív okoz problémát.

Tóth István agrárvállalkozó megerősítette: amikor kombájnnal és a hozzákapcsolt vontatott asztallal közlekedik (amely együtt közel 20 méteres), nagyon nehezen tud vele mozogni a kereszteződésben, mindenképpen át kell térnie a szembejövő sávba, de ugyanez a helyzet a nagy teherautókkal is. Illetve a hozzá érkező évi 10-12 kamion a csomópontban szokott megfordulni, ezentúl azonban úgy néz ki, hogy el kell menniük Bánokszentgyörgyig.

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője lapunk megkeresésére úgy tájékoztatott, hogy a 7537-es jelű összekötő út, valamint a 75604-es jelű összekötő ág felújítása során a csomóponti környezet geometriai kialakításán alapjában véve nem változtattak. A bal oldali lekerekítő ív az eredeti kialakításnak megfelelően épült, a jobb oldali lekerekítő ív pedig a tervezett kialakításhoz képest két méterrel északi irányba eltolva épült meg. A 7537-es jelű út burkolatszélessége a korábbi kialakításhoz képest nem változott. A kivitelezés folyamán csak a jobb oldali, körülbelül egyméteres indokolatlanul kiépített terméskő burkolatú vízelvezető folyókát szüntették meg, és a kiemelt szegély az eredeti burkolatszélességtől mérve 50 centiméteres biztonsági sávval épült. A 75604-es jelű összekötő ág is az eredeti burkolatszélességgel készült el, tehát a korábbi burkolat- és sávszélességek a csomóponti környezetben nem változtak. Hozzátette: a könnyebb járhatóság érdekében a 7537-es jelű összekötő út és a 75604-es jelű összekötő ág csatlakozásában 15 centiméteres pályaszintsüllyesztés is történt a tervezés, valamint a kivitelezés folyamán. Fontos, hogy a csomóponti környezet a nehézjárművek és szerelvények megfordulására eddig sem volt hivatott, s ezután sem alkalmas, és ezt a társaság jelen környezeti körülmények között nem is támogatja, mert a járművek be- és kifordulása a saját sávjukban nem lehetséges, ezért balesetveszélyes.