Nem felelőtlenség, hanem szándékosság húzódik meg a tettek mögött Szilvágyon?

Eddig csak bosszúságot okozott a szelektív hulladékgyűjtő-sziget rendeltetésszerűtől eltérő használata a göcseji községben, a jövőben azonban akár már jelentős többletkiadásokkal is járhat az önkormányzat számára a felelőtlen lakossági hozzáállás.

Minderről Péntek Katalin polgármester nyilatkozott lapunknak. Mint mondotta, az elmúlt évek során számos esetben fordult elő, hogy olyan hulladék került az edényekbe, amelyeket ott nem helyezhetnének el, de arra is volt példa, hogy az egyes fakkokat – szándékosan vagy véletlenül – összekeverték.

– Emellett azzal is gyakran szembesültünk már, hogy a hulladékot nem az edényekbe, szétválogatva helyezték el, hanem csak úgy odaszórták a gyűjtőszigetre, az edények elé, mögé, vagy éppen alá – sorolta tovább a község önkormányzati vezetője. – Mindez azért is problémás, mert így nem tudjuk érvényesíteni a szelektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást, de az is gondot okoz a községnek, hogy a szolgáltató jelezte, ilyen esetekben csak az önkormányzat költségére üríti ki az edényeket, az pedig egy-egy alkalommal több tízezer forintos kiadás is lehet. Legutóbb már külön meg kellett rendelnünk az elszállíttatást – mondta.

Péntek Katalin kérdésünkre arról is szólt, hogy az építési törmeléktől kezdve a biológiai hulladékig sok minden került már a hulladékgyűjtő szigetre, ami ezáltal az illegális szemétlerakás helyszínévé vált. Emellett volt eset, amikor valaki rothadt paradicsomot szórt a gyűjtőedénybe, miközben faluhelyen annak elhelyezése nem okozhatna gondot senkinek. Az önkormányzat néhány éve minden egyes háztartást ellátott komposztálóládával, illetve a szolgáltató már bevezette a házhoz menő szelektív gyűjtést is, havi egy alkalommal külön térítés nélkül elviszik a műanyag-, a fém- és a papírhulladékot. Ezenfelül – általában évente két alkalommal – lomtalanítást is tartanak a faluban, bár a vírushelyzet miatt 2020-ban erre csak egy esetben került sor.

– Néha már arra kell gondolnunk, hogy nem is felelőtlenség vagy meggondolatlanság húzódik a tettek mögött, hanem szándékosság – fűzte tovább Péntek Katalin. – Ezért is próbálunk minden lehetséges fórumon a jó szándékú helyi lakosokhoz fordulni, hogy tartsák be a szabályokat, illetve segítsenek megoldást találni a problémára. Az önkormányzat is ugyanerre törekszik, így hamarosan közterületi térfigyelő kamerát helyezünk el a szelektív hulladékgyűjtő konténerekhez, és annak felvételei alapján akár büntetésre is számíthatnak azok, akik nem megfelelő hulladékot raknak a konténerekbe.