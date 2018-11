Nem felel meg a járda kivitelezése a lakók elvárásainak Tormaföldén

Támogatják a településen megvalósuló fejlesztéseket, de a járda építésével például nem elégedettek a falu lakói.

Olvasóink jelezték: a településen útfelújítás történt nemrég, ehhez kapcsolódik a Rózsa utcai járda átépítése, ám az itt élők szerint annak kialakítása balesetveszélyes.

– Dicséretes a felújítás, örülünk és támogatjuk, de a kivitelezés nem megfelelő – mondta el elöljáróban Márton Benőné és Balaskó Ferenc. – A kapubejárókhoz képest túl magas lett a járda és a padka, nem egyenletes a felülete, a kapubejárók lejtése az udvar felé túl nagy. Télen, mikor csúszik, balesetveszélyes, főként az időseknek, akik nehezen mozognak. Többször jeleztük mindezt a polgármester felé, kértük, hogy járjon közben a kivitelezőnél, de egyelőre nem történt előrelépés.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hajdu László, a falu vezetője sem vitatja a felvetés igazságát, jelezte is mindezt a munkát végző cég felé, ám – mint hangsúlyozta – nem önkormányzati beruházásról van szó, a terveztetést nem a település bonyolította.

– Részben visszavésték a járdát, hogy javítsanak a helyzeten, de az is gondot jelent, hogy alacsonyabban fekszenek a házhelyek, mint a később épült út, utóbbi ráadásul a járdával együtt minden felújítással egyre magasabb lesz – magyarázta Hajdu László, majd hozzátette: a járda aszfaltozását, ami javíthat a helyzeten, még nem végezték el.

Megkerestük a beruházó Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes osztályát is, ahonnan a következő választ kaptuk:

„A településen az érintett szakaszon társaságunk megbízásából külső cég végez (…) útburkolat-felújítási munkákat. Az útfelújítás kapcsán a burkolat szintje mintegy 10 cm-t emelkedett, ezért szükségessé vált a kiemelt szegély, valamint a járda burkolatának átépítése is. Mivel az ingatlanok az útburkolathoz viszonyítva lejjebb helyezkednek el, így a felújítás kapcsán több geometriai kötöttséget kellett a tervezőnek figyelembe venni. A kapubejárón keresztül meg kell akadályozni a víz bejutását az ingatlanra, emellett a járhatóságot is biztosítani kell. Mivel az érintett szakaszon gyalogjárda is húzódik, így azt is meg kell emelni. Több helyszínen a járda hossz-szelvénye nem felelt meg a műszaki előírásnak, ezeket a kivitelező javítja. A kivitelezést követően nemcsak az útburkolat, hanem a járda is megújul, így reményeink szerint a lakosok életkörülményeinek javulásához is hozzá tudunk járulni.”