Nem elég csak otthon maradni – tenni- és tudnivalók, mielőtt megérkezik a nagy hideg

Továbbra is tartja magát az előrejelzés: a hétvégén két számjegyű mínuszok várhatók megyénkben is. Ez már olyan hideg, aminek a fogadására készülni kell.

Elsőként vegyük át az egészségügyi vonatkozásokat. Télen jellemzően hidegfrontok jönnek-mennek felettünk, szervezetünk pedig persze megérzi a változást. Az arra érzékenyeknél migrénes, görcsös tünetek jelentkezhetnek vagy álmosabbnak érezhetjük magunkat. A szív- és érrendszeri betegséggel küzdők különösen figyeljenek magukra! Tartós hidegben több a légúti fertőzés, érdemes a szervezetet emelt dózisú C- és D-vitaminnal, citrusos gyümölcsök fogyasztásával segíteni. Fontos a kalcium és nyomelemek pótlása is. Enyhe tüneteknél jól jön a gyógynövényes cukorka, a méz, ha nem vagyunk pollenérzékenyek. Krónikus betegek extrém hidegben maradjanak inkább otthon!

Öltözzünk rétegesen, arcunkat, bőrünket zsíros krémmel, kezünket kesztyűvel védjük, fogyasszunk meleg italokat vagy melegítő hatású ételeket! Télen is ügyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére! A citromot ne forró italba keverjük, mert a C-vitamin magas hőfokon elbomlik! Az eldugult orrnak megváltás lehet a nem forró, de még párolgó gőz belélegzése. Használjunk bátran természetes illóolajokat!

Átázott ruháinkat azonnal cseréljük szárazra, hordjunk megfelelő lábbelit, ugyanis a lábfej hamar kihűl. Figyeljünk az idősebbekre, 15 Celsius-fok alá egyetlen lakásban se süllyedjen a hőmérséklet!

Figyel a falugondnok

A zalai aprófalvakban a szociális védőháló egyik legfontosabb intézményét a falu- és tanyagondnoki szolgálatok jelentik, munkatársaik tartják a legszorosabb kapcsolatot a helybéliekkel. A szeres településszerkezetű Szentgyörgy­völgyön Megyesi Beáta azt mondja: nincs nap, hogy ne járná végig a falut. Tudja, hogy ki él egyedül, kinek a kéményére kell rápillantani, hogy füstöl-e, s kinél jelzi a felhúzott redőny, hogy az ott élő idős ember már felkelt az ágyból. Télvíz idején, amikor hidegre fordul az idő, még inkább napi rutinná válik min­dez. És ha rendkívülit vagy szokatlant tapasztal, azonnal rányitja az ajtót az illetőre.

– A feladatokról rendszeresen egyeztetünk a házi gondozóval, segítjük egymás munkáját – magyarázza a falugondnok. – Az időseink többsége még mindig fával fűt, nekik folyamatosan hordjuk a lakásba a tüzelőt, és ha igénylik, be is fűtünk nekik. Olyan ellátottunk is akad, akinek nincs bevezetve a lakásába a víz, neki mindennap vödörben viszünk elegendőt. A legtöbben azonban nem is a konkrét segítséget várják, hanem, hogy beszélgessünk velük kicsit. A vírushelyzetben még fokozottabb igényként jelentkezik mindez.

Fedél nélkül

A szokásos téli ellátás mellé izofóliákkal, takarókkal, meleg ruhákkal készül a hidegebb napokra a Magyar Vöröskereszt hajléktalanokat ellátó szolgálata – mondta el a szervezet által működtetett átmeneti gondozási központ szakmai vezetője, Kardos T. Ádám. A két megyei jogú városban 80-90 hajléktalant tudnak fogadni az éjjeli menedékhelyeken, mindkét intézmény megtelt. Működik az utcai szolgálatuk három városban. A megyeszékhelyen szeptember óta két segítő csoport ténykedik reggel 8-tól este 10 óráig, ily módon több emberhez jutnak el. Az utcai szolgálattal Zalaegerszegen naponta közel félszázan kerülnek kapcsolatba. Egy részük feje felett van ugyan fedél, ám fűtésről, élelemről nem tudnak gondoskodni, és segítik azt a 8-10 személyt is, aki lakhatásra ­alkalmatlan helyeken húzza meg magát. Nagykanizsán 8–22 óra közt egy szolgálat dolgozik.

Zalaegerszegen előrecsomagolt tálcás melegételből 110 adagot tudnak kivinni hajléktalanoknak, az intézményi népkonyhán pedig 120 személyt látnak el. Kardos T. Ádám elmondta: utcai szociális szolgálat kezdte meg működését a vöröskereszt irányítása mellett Keszthelyen és térségében is: a munkatársak naponta délután két órától este tízig járják a településeket és látnak el 10-15 rászorulót.

A Magyar Vöröskereszt működteti megyénkben a krí­zisautót is, amivel a bajba jutott hajléktalanoknak, vagy bármely okból fedél nélkül maradottaknak segítenek. Ezt a diszpécser 92/323-000-as telefonszámán lehet elérni, és egy órán belül érkezik a megye bármely pontjára. A rászorulóknak azonnali elhelyezést tudnak biztosítani az átmeneti szállón, elkülönítéssel.

Az autó is fázik

A nagykanizsai Istiván Autó Kft. tulajdonosa, Istiván Tamás szerint az autósoknak már hónapokkal ezelőtt fel kellett volna készülniük a téli kihívásokra. De talán még most sincs késő…

– Különösen azoknak a dízelautó-tulajdonosoknak kell figyelniük, akik keveset használják a kocsit – figyelmeztetett a szakember. – A szeptemberben tankolt gáz­olajból például még hiányzik az úgynevezett dermedésgátló adalék. Ha a rendszerben megdermed a gázolaj, előfordulhat, hogy el sem tudják indítani a motort. Érdemes gyorsan tankolni és megjáratni az autót, hogy az adalékkal kevert üzemanyag átjárja a motort.

Az akkumulátorok töltöttségi állapotát ugyanakkor mindenkinek hasznos lehet ellenőrizni – ezt boltokban, vagy szervizekben is elvégzik. Az akksi ugyanis nagy hidegben indításkor egy pillanat alatt „lemerülhet”.

– A szabad ég alatt éjszakázott autó üvegét reggelente ne kapargassák a tulajdonosok – tette még hozzá Istiván Tamás. – Inkább keljenek negyedórával korábban, így indulás előtt marad idő járatni a motort, és bemelegíteni a belső teret. Így könnyedén leolvasztható a jég az ablakokról, és biztonságosan útra lehet kelni.

Védjük a növényeket

A nagykanizsai Harcz Endre több éve foglalkozik a mérsékelt égöv alatt különlegesnek számító növények (füge, káki, kivi) termesztésével. Ezeket nem elég védett, esetleg fagyzugos helyeken nem árt betakarni, de ez olyan, mifelénk megszokott, de a nagy fagyot mégis nehezen viselő növényekre is igaz, mint például a magastörzsű rózsa.

– Bizonyos növényekben a kemény fagy komoly rügykárokat okozhat, amellyel szemben védekezni kell – mondta Harcz Endre. – Ha van elég hó és kisebb bokrot kell megvédeni, egyszerű a dolgunk: az ágait lehúzzuk a talajra, rögzítjük és vastagon betakarjuk hóval. Nagyobb bokor, vagy fa fölé lécekből építsünk gúla alakú vázat, és fedjük be hungarocellel, pléddel, takaróval, majd az egészet borítsuk be fóliával, hogy az alsó réteg kívülről ne ázzon át! Ha 100 wattos villanyégővel, vagy nagyobb mécsessel fűteni is tudunk odabent, akkor már nyert ügyünk van.

Kutya hideg lesz

Kemény fagyok idején a házi kedvencekre, különösen a szabad téren tartott kutyákra is jobban kell figyelni – mondta Skanecz Tamás, a kanizsai menhelyt működtető Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület elnökségi tagja.

– Célszerű a házát szénával vagy szalmával bélelni – jelezte. – Nem szabad rongyot, plédet vagy más ruhaneműt tenni a kutyaházba, mert ezek hamar átnedvesednek. Olyat ne tegyünk, hogy éjszakára beengedjük, nappal pedig újra kiküldjük az állatot, mert ezzel inkább ártunk. A legjobb garázsba vagy tárolóhelyiségbe engedni melegedni a kutyát.

Hidegben az állat több ételt igényel, és az ivóvizét is folyamatosan cserélni kell, mert hamar befagyhat. Tilos viszont sót tenni a vízbe.

Ami pedig a kutyasétáltatást illeti: ha lakásban tartott állatot viszünk ki a szabadba, célszerű ruhaneműt adni rá a zimankóban, illetve a talpára is figyelni kell, nehogy a síkosságmentesítés céljából az utakra szórt só kimarja a lábát.

ANTICIKLON „TOLJA” AZ ÉSZAKI-SARKRÓL Magyarországon a tél enyhesége vagy éppen zordsága jellemzően attól függ, hogy az Északi-sark térségében lévő úgynevezett hidegbázisból mennyi levegő jut le Közép-Európába. Ezt a hideget jellemzően anticiklonok „forgatják le” északról. Ha egy anticiklon Anglia és Skandinávia felett található, az a hideget pont ebbe a régióba juttatja. Az idei télen most először kerül az előbb említett térség fölé egy rövid időre anticiklon, ami a magyarokhoz tolja a hűvös levegőt a sarki hidegmagból. A meteorológusok várakozása szerint a jövő héten már elmozdul ez az anticiklon, így pedig a fagy is továbbáll, térségünkben enyhülés várható.

