Nem csak ünnepkor figyelnek az idősekre Tótszerdahelyen

Hangulatos ünnepségen köszöntötték a hatvanöt év feletti lakókat a településen.

A faluban évek óta hagyomány, hogy a szép kort megélt lakóknak vidám ünnepséget szerveznek. Havasi Viktória polgármester elmondta: köszönettel tartoznak az idős embereknek, akik azon túl, hogy felépítették és fejlesztették az utódoknak a falut, sok jóra tanították a fiatalabbakat.

– Az ünnepség arra is lehetőséget nyújt a szépkorú lakóinknak, hogy kimozduljanak otthonról és kellemes hangulatban egy jót beszélgessenek – fogalmazott Havasi Viktória, hozzátéve: nemcsak jeles eseményeken, hanem a hétköznapokban is figyelnek az idős tótszerdahelyi hölgyekre, urakra. A Bucsutai Gondozási Központ munkatársai révén zajlik nappali gondozás, házi segítségnyújtás, de akár a bevásárlásban is segítik a szép kort megélt lakókat.

Az esten köszöntötték a rendezvény legidősebb résztvevőit: a 86 éves Balazsin Istvánnét és a 88 esztendős Proszenyák Ferencet ajándékkal lepte meg a település vezetése. A szép számmal megjelent vendégeket a helyi iskola és a horvát kórus szórakoztatta, a kiadós vacsora és a késő estébe nyúló bál előtt.