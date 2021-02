Nem állt meg az élet a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület művészeti csoportjainál

A pandémia ellenére sem állt meg az élet a Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület művészeti csoportjainál. A járványügyi előírásokat betartva, egymás egészségére figyelve, kisebb közösségekben próbálnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A részletekről Fási Barnabás koreográfus, az egyesület alelnöke adott tájékoztatást. Jelezte: aktívan kezdték az új évet.

– A járványhelyzet miatt az előző félévben a próbáink száma jelentősen csökkent, egyúttal áttértünk az online oktatásra. Azonban idővel úgy döntöttünk, egyeztetve a szülőkkel és a gyerekekkel, s kiemelten figyelve a szabályokra és a járványügyi előírásokra, hogy személyes próbákat tartunk, hiszen szükségük van a fiataloknak is a személyes találkozókra. Habár ebben a félévben versenyek nem igazán lesznek, a tanítványainkat muszáj szinten tartani. Arra az időre is készülünk, amikor már felléphetünk és megmérettetésekre is járhatunk. Azokat a koreográfiákat elevenítjük fel az egyesületünkhöz tartozó Magic Ritmo Tánc­csoporttal, amelyeket már tanultunk, de újakkal is ismerkedünk. Azonban jóval kisebb csoportokban zajlanak az órák. Maximum öt-hat fiatal vehet részt alkalmanként a próbákon – mondta Fási Barnabás.

A közösség alelnöke kiemelte: a kisebb csoportokban történő munka lehetővé teszi azt is, hogy személyesebb legyen az órák hangulata.

– Nagy figyelmet fordítunk a technikai oktatásra is. Azaz egy-egy adott elemet, amelynek elsajátítása több időt vesz igénybe, akár tovább is tudunk tanulni, van lehetőség arra, hogy tökéletesítsük. A csapat­építésre is jobban tudunk figyelni mind a táncosainknál, mind a Honvéd Kaszinó Városi Színpad fiataljainál – részletezte Fási Barnabás, hozzátéve: a színjátszó fiatalok a tavaly már elkezdett, Valahol Euróban című musical próbáin vesznek részt, egyénileg.

– Nagy létszámú színdarab, negyvenen játszanak benne, ám ekkora létszámmal nem próbálhatunk egyszerre. Így a színjátszók most a szöveget tanulják, az énekesek gyakorolják a dalokat, a táncosok pedig a már említett módon próbálnak. Ha lehetővé teszi a helyzet, már csak össze kell rakni a darabot – fogalmazott az egyesületi alelnök.

A tervek kapcsán elmondta: amennyiben idén lesznek versenyek, a pápai Zsoodance megmérettetésen vagy a berhidain képviseltetnék magukat. S idei céljuk, hogy kvalifikációs versenyen vegyenek részt, amennyiben rendeznek ilyet.