Nem a horgászok miatt volt az algavirágzás

2019. júliusának elején több balatoni strandon figyelmeztető táblák is felhívták hívták fel a fürdőzők a figyelmét – arra a szemmel is látható jelenségre- hogy erőteljesen algásodott a Balaton. S bár – mint akkor szakemberek közölték – a zöldes algavirágzás a rendkívül meleg időkben nem szokatlan, de érzékeny bőrű fürdőzőknek okozhat kellemetlen tüneteket. Akkortól kezdve voltak, akik az algásodás valószínű okai között említették a horgászatot. Valójában azonban korábban egyetlen hazai vízen sem nem történt olyan kutatás, mely a horgászok által használt etetőanyagok hatását elemezte volna. Az említett algavirágzás után kiemelt figyelmet kapott e kérdés.

Ezt ne hagyja ki! Tizenöt éve hangzott el az őszödi beszéd – Hallgassa újra!

Ezért a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közös kutatást végzett.

Ennek menetéről és főbb megállapításairól számolt be Szári Zsolt, a halgazdálkodási cég vezérigazgatója azon a múlt heti sajtótájékoztatón, melyen Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy a szakembert a Balaton élővilágának megóvásával kapcsolatos feladatok ellátására miniszteri biztossá nevezte ki.

Ezért a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közös kutatás végzett. Ennek menetéről és főbb megállapításairól számolt be Szári Zsolt, a halgazdálkodási cég vezérigazgatója azon a múlt heti sajtótájékoztatón, melyen Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy a szakembert a Balaton élővilágának megóvásával kapcsolatos feladatok ellátására miniszteri biztossá nevezte ki. A miniszteri biztos rámutatott: úgy kell megőrizni a tó vízminőségét, hogy egyre nagyobb a látogatottsága. A látogatók- horgászok, fürdőzők – számára is fontos a víz milyensége, még ha eltérőek is az igények.

-2019-ben volt egy olyan probléma, amely előre vetítette azt, hogy a vízgazdálkodás kapcsán a civil szervezetek és a vízgazdálkodási szakemberek részéről, illetve már minisztériumi szinten is erőteljes érdeklődés volt tapasztalható azzal kapcsolatosan, hogy megismerjük a horgászat során használt etetőanyag szerepét vizeink tápanyagterhelésében – vezette be a részletes tájékoztatást Szári Zsolt. Mint ismertette: első lépésként a horgászat során a tóba juttatott etetőanyagokat, azok használatát vizsgálták meg kérdőíves felméréssel. Egyrészt a szabadidős horgászokat kérdezték meg, másrészt felmérték a két nagy bojlis horgászversenyen (IBBBC, NBBH) használt anyagokat is. Közel kétezer kérdőívet elemeztek a kutatók. Az etetőanyagok között volt takarmánykukorica, szikkadt kenyér, valamint dara, pellet és bojli formátumú készítmények. Ezek foszfortartalmát laboratóriumi mérésekkel konkretizálták.

A kutatás azt mutatta ki, hogy a referenciaértéknek beállított kukoricához képest csak a szikkadt kenyérnek és néhány komplex készítménynek csekélyebb a foszfortartalma. Ez azt is jelenti, hogy a legtöbb népszerű készítmény foszfortartalma magasabb. Az eredmények szerint a legmagasabb – 1-1,5 százalék- a halliszt jellegű készítményekben, azaz ezek háromszoros-ötszörös környezeti terhelést jelentenek a takarmánykukoricához képest. A felmérés során az is kiderült, hogy a szabadidős céllal horgászók évente 2039 tonna etetőanyagot juttatnak a tóba. Ennek közel 47 százaléka szemes takarmány, valamivel több, mint 15 százaléka pellet és bojli, mintegy 38 százaléka dara. A versenyhorgász csapatok a 6-8 napos események alatt átlagosan 146 kilónyi etetőanyagot használnak, azaz az évi két verseny során 48 tonna etetőanyag jut a vízbe.

A kétfajta horgászat során tehát évente 2083 tonna tápanyagbevitelt becsülnek a kutatók. Ezzel a mennyiséggel 8,4 tonna foszfor jut a tóba. A kutatási jelentés szerint ez a a monitorozott a vízgyűjtő területről bemosódó külső foszforterheléshez képest 5,1 százaléknyi mennyiség.

A kutatási összefoglaló szerint pusztán az etetőanyag vizsgálata nem ad hiteles eredményt. A halgazdálkodás mérlege ugyanis négy, egymást is befolyásoló komponensből áll. A kifogott halak elvitele tápanyagot von ki a vízből, s ugyancsak csökken a tápanyag a halgazdálkodás részét képező haltetemek eltávolításával. A mérleg másik oldala a külső terhelés, azaz a tápanyagok vízbe juttatása: ez a haltelepítésekkel és az etetőanyagok bejuttatásával valósul meg. A vizsgálat során egy ezen alapuló képletet használtak a szakemberek, azaz a terhelés mértéke úgy állapítható meg, ha a telepítés és etetés során bevitt foszformennyiség összegéből kivonják a hal elvitel és haltetem eltávolítás révén összegződő foszformennyiséget.

A részletes kutatási jelentés azt is taglalja, hogy a tóból kikerülő halakkal mintegy 6,7 tonna a foszformennyiség csökkenése. A már említett etetéssel bejuttatott 8,4 tonna mellett a telepítésekkel további 3,1 tonna foszfor kerül még a vízbe. Ezek alapján a kutatók kiszámolták, hogy a halgazdálkodás éves foszformérlege plusz 4,8 tonna.

-A horgászat becsült hozzájárulása a Balaton foszforterheléséhez az egyéb eredetű külső terhelésekhez mérten csekély, nagyjából plusz 2,9 százalék. Ezáltal a halgazdálkodás, horgászat felől nem érkezhetett olyan mértékű tápanyagterhelés, amely érdemben befolyásolhatta volna a tó vízminőségét vagy szerepet játszhatott volna az 2019-es algavirágzás kialakulásában. Fontos megemlíteni azt is, hogy a horgászat és az etetés intenzitása nem tér el a három medencében, azaz éppen úgy jelentkezik a nyugati, a középső és a keleti medencében. Ugyanakkor az algavirágzás a nyugati medence területén: Szigliget, illetve Keszthely környékén tapasztalták – emelte ki a kutatás végkövetkeztetését Szári Zsolt, a Balaton élővilágának megóvásáért felelős miniszteri biztos. A vizsgálat kitért arra is, hogy egy esetlegesen csökkenő tápanyagbevitel még inkább csökkentené a tápanyagterhelést, ám egy ponton túl jelentősen rontaná a horgászat eredményességét és ezzel vonzerejét. A kutatók hangsúlyozták: az etetőanyagok felhasználását ellensúlyozza, hogy a horgászat sokaknak biztosít kikapcsolódást és jelentős turisztikai bevételeket generál, hiszen a Balatonnál évente 1,3 horgásznap realizálódik.

S bár kutatók rámutattak, hogy a horgászat nem jelentős tényező a tó foszfortartalmának növekedésében, így az algavirágzás kialakulásában, de kitértek arra, hogy folyamatosan nyomon kell követni az etetőanyagok használatát és a folyamatok ellensúlyozásának lehetőségét. Ajánlásokat is megfogalmaztak, melyek alkalmazását be lehetne vezetni, ha romlana a halgazdálkodás foszformérlege, de szigorításokra véleményük szerint most nincsen szükség. Szári Zsolt miniszteri biztos kiemelte azt is, hogy az algavirágzás okának kiderítésére további kutatásokra: többek között vízminőségi elemzésekre, s az eredet megállapításához adott esetben a befolyó vizek vizsgálatára is szükség van.