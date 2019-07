Négyfordulós versenyt indítottak a megye pecásainak

Vasárnap a liszói tavon rendezték meg a Zala Megye Legjobb Horgásza cím elnyeréséért indított négyfordulós versenysorozat első fordulóját.

A megmérettetést nagykanizsai, letenyei és zalaegerszegi horgászboltok, illetve nagykanizsai horgászegyesületek (a Zrínyi, a Szúnyog és az Izzó) kezdeményezték, s az ötletet a megyei horgászszövetség is felkarolta.

– Az ötlet részben más megyékből származik, több helyen van már példa hasonló, jól futó, nagy népszerűségnek örvendő versenyre – tudtuk meg Meződi Jánostól, a verseny egyik szervezőjétől, a Nagykanizsai Szúnyog Horgászegyesület elnökétől. – Ez volt az egyik indítóokunk, a másik pedig az, hogy sajnos az elmúlt években eléggé széttöredezett volt a megye horgászsportja. Emiatt gyakorlatilag semmilyen kapcsolat nem volt azok között, akik szeretik ezt a sportot, ezen is változtatni akartunk, kicsit összehozni, közösséggé kovácsolni a horgásztársadalmat. Annál is inkább, mert szerintünk ez a széttagoltság a zalai horgász versenysport gátja is.

Meződi János elmondta: a következő fordulókat július 21-én, szeptember 1-jén és 29-én bonyolítják le Miháldon és Tótszerdahelyen. A viadalra 30-nál is több versenyző nevezett, ők minden fordulóban finomszerelékes és feeder kategóriában mérhetik össze tudásukat. A versenynek megnyerték Erdei Attila többszörös magyar bajnokot, egyéni és csapatvilágbajnok feederhorgászt, aki szombat délután nyitotta meg a megmérettetést, s maga is részt vett a délelőtti feederfordulóban.

– Mindannyiunknak kihívást jelent a verseny, nekem is, hiszen nem ismerem a vizet – árulta el Erdei Attila. – Ilyen helyzetekben azon múlik a siker, hogy az ember mennyire tud helyes döntéseket hozni: az aktuális körülmények határozzák meg, milyen távolságra horgászunk, milyen etetőanyagot állítunk össze, milyen módszerrel és horog- s előkemérettel dolgozunk. A sikernek sok összetevője van.

Az első forduló eredményét lapzártánk után hirdették ki.