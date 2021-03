Négyen is digitális térségfejlesztő képesítést szereztek Külsősárdon

Digitális térségfejlesztési referens képesítést szerzett a kisközség képviselő-testületének mindhárom tagja, valamint a település falugondnoka is. A megszerzett tudást elsősorban a lakosság érdekében kívánják hasznosítani, ezzel is segítve a helybélieket.

Gasparics Győző polgármester, Szente Endre alpolgármester, Ragoncsa Ferenc képviselő és Tóth László falugondnok azt a harmincórás webináriumi tanfolyamot végezte el, amelyet a Digitális Jólét Program támogatásával, három felsőoktatási intézménnyel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel és az Edulus Egyetemmel együttműködésben szervezett a Civitas Sapiens Okos Város Munkacsoport. Az oktatás a pandémiás időszak miatt online felületen zajlott, s a vizsgát is így kellett letenniük a hallgatóknak.

– Amikor a képzés indításáról, illetve annak tartalmáról tudomást szereztünk, rögtön arra gondoltunk, hogy milyen hasznos lenne azt elvégezni a helyi lakosság érdekében – magyarázta Gasparics Győző. – Mi ugyanis az önkormányzati munkára elsősorban szolgáltatásként tekintünk, azt valljuk, hogy az önkormányzati képviselő-testület nem hatalmi vagy irányító szerv, hanem tagjainak a közösség által foglalkoztatott személyekkel együtt mindig a helyi lakosság érdekében kell eljárnia, illetve segítenie kell a helyben élőket abban, hogy könnyebbé, egyszerűbbé váljon életük. Miután azt látjuk, hogy a közigazgatás is egyre inkább digitális felületre tér át, s ebben a helyi lakosságnak, főként az idősebb korúaknak nincs gyakorlata vagy tapasztalata, elvi kötelességünk ebben is segítséget nyújtani a számukra.

Gasparics Győző néhány konkrét példát is említ. Elsőként az oltási regisztrációt, hiszen az is digitális felületen zajlik, de az adóztatás rendje vagy akár a legutóbbi nemzeti konzultáció is átköltözött az online térbe. Aki igényli a helybéliek közül, akár ezekben is tudnak neki segíteni, de a faluházban kialakított Digitális Jólét Pont révén bármilyen elektronikus levelezést, illetve iratok, dokumentumok szkennelését vagy nyomtatását is megoldják. A koronavírus-­járvány miatt azok a városi szolgáltatóhelyek – például könyvtárak –, ahol ezeket az ügyeket intézni lehetett, zárva tartanak, mint ahogy a körjegyzőségi központokban is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kistelepülésen a személyes kapcsolattartás is egyszerűbb.

Ragoncsa Ferenc tette hozzá: fontos, hogy négyen is megszerezzék a képesítést, mert így gyakorlatilag folyamatosan biztosítható a polgármester által említett szolgáltatás, elvégre legalább egyikük nagy valószínűséggel mindig a faluban tartózkodik.