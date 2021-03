Négy évbe telt az ozmánbüki templom renoválása

Befejeződött a mintegy 140 lakosú község római katolikus templomának külső-belső felújítása. A XVIII. század közepén emelt, majd később kibővített és átalakított szakrális épület megáldását május 16-án tartják.

Ezt ne hagyja ki! Tovább gyűrűzik Gyurcsány adóbűnöző ügyvédjének szakvizsgabotránya

A hozzá tartozó egyházi épületek közül a legrosszabb állapotú volt – ezzel a felütéssel kezdi Salomvár plébánosa, Mikolás Attila a templommal kapcsolatos munkálatok ismertetését, majd alátámasztandó mindezt megjegyzi: a templom északi falát belülről, két-három méter magasságig összefüggő penész borította. Amikor nekikezdtek a felújításnak, csak a legszükségesebbnek ítélt munkálatok elvégzését tervezték, hiszen mindössze 250 ezer forint állt rendelkezésre. A püspökség és a hívek támogatásával, az önkormányzat folyamatos hozzájárulásával, valamint rengeteg önkéntes munka eredményeként azonban négy év alatt sikerült a teljes körű felújítást befejezni.

– A felújítási program 2017-ben a tető újraépítésével kezdődött – ismertette a részleteket Mikolás Attila. – Nemcsak a héjazatot kellett visszabontani, hanem a teljes tetőszerkezetet, a gerendákat, szarufákat és a lécezést is. Aztán éppen akkor, amikor nem volt teteje az épületnek, kaptunk egy hatalmas esőt, amitől teljesen eláztunk.

Mindez azt eredményezte, hogy a teljes belső felújítást is el kellett kezdeni, ami a falak átvágását és szigetelését is magába foglalta. A döngölt föld helyére új padozat került, s betonkoszorút is kapott az épület. Utóbbi kettőnek azért is volt fontos szerepe, mert a dombtető, amin az épület áll, állandóan mozog, s ez, valamint a korábban elvégzett bővítése miatt az épület falai is távolodtak egymástól, amit egészen a felújításig fém tartórudakkal igyekeztek megakadályozni. Mikolás Attila szerint a mostani műszaki megoldás sokkal biztosabbnak ígérkezik.

– A belső felújításhoz hozzátartozik a falak festése, a templomi bútorzat, a padok cseréje, valamint a szobrok és az oltár teljes körű restaurálása is, de új stációképek is kerültek a falra – sorolta tovább a plébános. – Emellett elvégeztettük az orgona felújítását is, a hangszer húsz-harminc év után végre újra megszólalt. Belső átalakítás is történt, szembemiséző oltára eddig nem volt a templomnak, most egy új liturgikus tér kialakításával ezt szintén pótoltuk.

Az épület belső festésével új faliképek kerültek a falakra és a mennyezetre. Ezek egyike a templom titulusának megfelelően Urunk mennybemenetelét ábrázolja. Mikolás Attila elmondása szerint ezek a belső munkálatok 2019-re készültek el, majd a külső felújítással – benne a toronysisak felújításával, a toronyablak cseréjével, a falak víztelenítésével, párkány kialakításával s végül az újravakolással és színezéssel – folytatódott a program.

– Mára eljutottunk odáig, hogy csak némi tereprendezés és parkosítás van vissza, így a templom búcsúján meg is tartjuk az újraszentelési ünnepséget – mondta Mikolás Attila plébános.