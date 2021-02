Negatív teszt, regisztráció – Szigorítanak a határellenőrzéseken Ausztriában

Nehezebb lesz e hét szerdától a beutazás Ausztriába, szigorítanak a határellenőrzéseken.

Mint az a Konzuli Szolgálat oldalán is olvasható: e hét szerdától az Ausztriába ingázók esetében is bevezetik a hetente kötelező Covid-19-tesztelést, illetve a heti regisztrációt. Az ingázók – ideértve a munka vagy iskola miatt, valamint a családi okból, illetve élettárs látogatása céljából ingázókat is – a mindenkori belépés időpontját megelőző legfeljebb hét napban készült negatív PCR- vagy antigénteszt birtokában léphetnek be. Ilyen teszt hiányában a beutazástól számított 24 órán belül kötelesek a tesztet pótolni, mely időszak alatt azonban nem kell karanténba vonulniuk. A tesztek költségét ez esetben a beutazók viselik. Fontos, hogy csak azokat a teszteket ismerik el, melyeket szakképzett személyzet végzett. Azoknak az ingázóknak, akik hetente egy alkalomnál ritkábban járnak Ausztriába, még a beutazás előtt regisztráltatniuk kell.

A beutazási rendelet szerint minden Ausztriába belépő embernek három napnál nem régebbi negatív teszteredményt kell felmutatnia. Bár a regisztrációt február 7-től lehetővé tették, a nyilvántartásba vétel csak február 10-től lesz kötelező. A határellenőrzés célja az, hogy megtörje a fertőzési láncot, közben pedig a hírek szerint Ausztria a belső korlátozások óvatos feloldására készül.

Az ingázók számára az ausztriai oldalon lehetőség nyílik az ingyenes tesztelésre. Hetente ingázik Magyarország és Ausztria között a lenti Berke Gábor, aki egy autóipari gyárban dolgozik a Grazhoz közeli Ilz mellett, de munkatársai között vannak olyanok is, akik naponta utaznak át a magyar–osztrák határon.

– Információim szerint vannak kijelölt tesztállomások, ahol a PCR-teszteket elvégzik, ezek költségét az osztrák állam állja – mondta Gábor, akit Ausztriában értünk el. – Az én lakóhelyemhez, Bierbaum an der Safenhez legközelebb Fürs­tenfeldben van ilyen, de található Oberwartban és közel a határhoz Heiligenkreuzban is. Egy internetes felületen be kell jelentkezni a tesztelésre, ki lehet választani az időpontot a megadott és még szabad lehetőségek közül, illetve azt is, hogy e-mailen vagy SMS-ben értesítsenek a továbbiakról és az eredményről. Ha e-mailt választunk, az a továbbiakban átvezet egy másik oldalra, ahol az adataink a regisztráció után már megjelennek, és csak időpontot kell foglalni. A tesztelési időpontokat negyedóránként adják meg. Alapvető adatokat kérnek, egyértelmű a kitöltés. Az e-mailen érkező igazolás könnyen kinyomtatható és a határon felmutatható. Emellett arra vonatkozóan is kell nyilatkozni egy nyomtatványon, hogy előreláthatóan mikor lépem át a határt, és milyen céllal. A határátkelésnél ezeket ellenőrzik. Az ingázóknak a mostani szabályozás szerint hetente egyszer kell tesztet végeztetni, vagyis egy hétnél nem régebbi PCR-teszteredményt fel kell tudniuk mutatni. Az én helyzetem annyiban más, hogy nem vagyok napi ingázó, és rendelkezem osztrák lakcímmel. Ahogy utánaolvastam a szabályozásoknak, nekem is kötelező a regisztráció, tesztet is kell végeztetnem, ha át akarom lépni a határt, viszont esetemben csak három napig lesz érvényes az eredmény. Ezzel is valószínűleg azt próbálják elérni, hogy kevesebb legyen az utazás.

Berke Gábor hozzátette, hogy a kint dolgozóknak okoz némi nehézséget a helyzet, hiszen bár a tesztelés rendszere nem bonyolult, de ez most egy újabb kötelezettség, amihez alkalmazkodni kell.

A nagykanizsai származású Nagy Krisztián az ausztriai Graz városától 13 kilométerre lévő Premstättenben él feleségével és kisfiával. A férfit már többször kérdeztük az osztrák helyzetről. A házaspár tíz éve dolgozik az osztrák vendéglátásban. Elmondta: mivel rendszeresen járnak haza, ál­landóan nyomon követik a változásokat, s igyekeznek alkalmazkodni és minél jobban felkészülni.

– Abban az étteremben, ahol dolgozom, minden csütörtökön tervezett tesztelést végeznek. Annak ellenére is, hogy a vendéglátóhely továbbra sincs nyitva. Egy előzetes regisztráció után az állam által finanszírozott PCR-tesztet végeztek torokgaratból, melynek eredménye gyorsan, a mintavétel utáni nap reggelén megérkezett e-mailben. Ezt természetesen el lehet menteni a telefonra, s határátlépésnél könnyen felmutatható. Sőt nemrégiben Premstätten település gyógyszertára értesített bennünket, hogy időpont-egyeztetés után lehetőség van jelentkezni szintén ingyenes antigéntesztre.

Nagy Krisztián hozzátette: ha valaki mégis teszt nélkül lépné át az osztrák határt, tíznapos karanténra kötelezik.

Áprilisban lesz nyolc éve, hogy a zalaegerszegi Anita kutyakozmetikusként dolgo­zik Bécsben, párja pedig informatikus. Eddig hetente jöttek haza, ám az osztrák kormány szigorítása miatt most kéthetente térnek majd vissza.

– Hétfőn jelentették be, hogy Bécsben 72 gyógyszertárban lehet ingyenes tesztet kérni, illetve ezenkívül három „tesztutcát” alakítottak ki – mondta Anita. – Minden helyen ingyen FFP2-es maszkot adnak, addig be sem lehet lépni a helyiségbe. Természetesen ott bent be kell tartani a két méter távolságot. Ismerősöm már volt ilyen helyen, azt tapasztalta, hogy nagyon gyorsan végeznek, nincsenek sorok. Reméljük, ezzel az intézkedéssel sem lesz, talán csak csúcsidőben. Mi jövő csütörtök reggelre kértünk időpontot a saját gyógyszertárunkba, az nem ingyenes kijelölt hely, így 18 euróba kerül a vizsgálat. Az ingázóknak elég hetente egyszer teszteltetni magukat. Tervben van egyébként, hogy Bécs és a határ között még alakítanak ki tesztpontokat, így segítve a munkavállalókat.