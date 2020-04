Ne a kerékpárúton sétáltassuk a kutyát!

A kijárási korlátozások idején is lehetőség van arra, hogy a szabályok betartásával kimozduljunk. Ám néhányan az egyébként is érvényes előírásokat sem tartják be, mely számos veszély forrása lehet.

A balatoni bicikliúton már az előző hétvégéken is megélénkült a forgalom. A kerékpározók mellett sétálók, futók, görkorcsolyázók, rollerezők és kutyát sétáltatók is szép számmal vannak az úton rendszeresen. Néhány gazda azonban póráz nélkül sétáltatja, futtatja ebét, pedig ez nem csak most, egyébként is tiltott. Arról nem is szólva, hogy számtalan veszély, baleset forrása is lehet.

-A kerékpárutat nem tartom jó helyszínnek ehhez. Bármi történhet: megjelenhet egy állat, a kutya megugrik, ez balesetveszélyes. Fellökhet egy biciklist, amelyből akár komolyabb sérülés is lehet. Egyébként közterületen kutyát csak pórázon lehet vinni sétálni. A póráz nélküli eb kóbor kutyának minősül – szögezte le Kristóf Bernadett, a Keszthelyi Kutyasulit működtető Keszthelyi Kinológiai Egyesület szakmai elnöke.

A szakember azt javasolja, hogy a keszthelyi és térségi gazdák inkább válasszák a környékbeli erdőket, a Fenyves allét, esetleg a Helikon parkot és az ott található kutyafuttatót és agility pályát- de itt három embernél több ne tartózkodjon és tartsák a megfelelő távolságot egymással.

-A sétát ne hagyják ki, ha ez lehetséges. Idegen kutyához ne érjünk, ne simogassuk meg és az ismerőseinket kérjük meg, hogy ne érjenek a kutyához. Séta után át lehet töröli szappanos vizes szivaccsal az eb mancsát, szőrét, de vegyszert semmiképpen ne használjunk, mert az felmarhatja a mancsokat, a talppárnákat. A tappancsát ne, de a szőrét esetleg áttörölhetjük fertőtlenítővel.

Az eb megmozgatása tehát most is fontos, de ezt meg lehet tenni otthon, vagy a kertben is. Az otthoni mozgatáshoz, tanításhoz, játékhoz nagyon sok oktatóvideót lehet találni az interneten, de a szakember is adott javaslatokat.

-Lehet labdázni az udvaron, vagy a kutya kedvenc játékát dobálni neki, apportírozni. Ezt akár a szobában is meg lehet csinálni, ha nem is dobálni, hanem gurítani. Építhetünk akadálypályát, két vödörből vagy seprűnyélből, melyeket átugrunk. Vannak tölthető kutyajátékok, melyekbe tehetünk tápot, jutalomfalatot. Ha jobb az idő, a tápot bele lehet fagyasztani vízbe, ebből kutyafagyi lesz, ezzel is sokáig elvan. Kereső játékokat is játszhatunk vele és szimatszőnyeget is készíthetünk – ezekbe tápszemeket rakhatunk. A kutyák nagyon szeretik a kávéfa rágóbotot. Ez nagyon kemény fából készül, órákra lefoglalja a kutyát és gyönyörűen letisztítja a kutya fogát, így egészségügyi hatása is van. Akik jártak kutyaiskolába, gyakorolhatják az ott megtanultakat: az ül, fekszik, áll, marad feladatokat- sorolt néhány ötletet a Kristóf Bernadett. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon fontos a napirend betartása: a kutya lemozgatása után következhet az etetés, mely után pihen az eb. Ha kiszámítható az életritmus, nyugodtabb a kutya. Mozogni tehát otthon, vagy tágasabb zöldterületeken lehet a kutyával.

A kerékpárút maradjon meg a bicikliseknek – így nem csak a veszélyhelyzeteket csökkentjünk, hanem mindenki jobban is érzi magát.