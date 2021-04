Napról napra nő a beoltottak száma Zalalövőn

A 18 év feletti lakosság 29,2, a teljes népesség 24,2 százaléka legalább az első koronavírus elleni védőoltását megkapta már – számolt be Gyarmati Antal polgármester tegnapi tájékoztatóján a védekezés helyi üteméről. Számszerűsítve mindez 691 személyt jelent.

Közülük 269 fő, azaz a 18 év feletti lakosság 13,4, a teljes népesség 11,3 százaléka már túljutott a második oltáson is. A statisztika a szerdai állapotokat mutatja, s azon zalalövői lakosok szerepelnek benne, akik a helyi háziorvosi praxisokhoz tartoznak, azaz Gyarmati Antal szerint előfordulhat, hogy ennél is többen részesültek már valamilyen fokú védelemben. A háziorvosok arról is tájékoztatták, hogy intenzíven zajlanak az oltások, a regisztráltak kiértesítése folyamatosan történik.

A polgármester a fertőzés mértékéről is beszélt. Elmondta: a városban jelenleg hét igazoltan aktív fertőzöttről tudnak. Mindez azt is jelenti, hogy a járvány kitörése óta 154 fő, a második hullám kezdete óta 151 fő igazolt koronavírusos fertőzött beteget regisztráltak. Gyarmati Antal végül azt kérte a lakosságtól, hogy a szerdán életbe lépett első körös nyitás ellenére továbbra is megfontoltan viselkedjenek, hiszen most az egyéni felelősségen is múlik a védekezés sikeressége.