Napi ötven zalai donorra van szükség

Három nagy kórház működik megyénkben, tehát jelentős az igény a vérkészítményekre, s mivel Zala kicsi, aprófalvas és nagyvállalatok nélküli, ezért a véradók toborzása mindig komoly feladatot jelentett.

Ezt dr. Dancza Tímea, az Országos Vérellátó Szolgálat zalaegerszegi területi vezető főorvosa foglalta össze, akit a tegnap kezdődött retró véradó hét alkalmából kérdeztünk. Mint elmondta, az országban évente 450 ezer egység (egy egység = 4,5 dl) vérre van szükség, ezt közel 270 ezer donortól veszik le. Ez azt is jelenti, hogy megyénkben naponta 50 donort kell fogadni az igények kielégítéséhez.

Hétfőn tehát elkezdődött az immár hagyományosnak tekinthető, évente kétszer, nyár közepén és tél elején megtartott retró hét az egerszegi véradó állomáson, ahol az elsők között ismert arcok is megjelentek: Tompa Gábor, a Kvártélyház Kft. ügyvezetője, valamint a Hevesi-színházból Nágli Roland díszítő és Hertelendy Attila színművész. Utóbbi érdeklődésünkre elmondta, 18 éves kora óta rendszeresen ad vért. Elhatározásában családi okok is közrejátszottak, édesapja ugyanis hematológiai betegsége miatt rendszeresen kapott vért.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Én nem adhattam neki, mert ritka vércsoportja volt, ezért úgy gondoltam, amit ő kapott, azt én másoknak adom vissza – fogalmazott.

Az első napra a színházi dolgozókkal együtt ötven donort vártak a Zárda utcai intézménybe, ahová ma és holnap 8–15 óra között lehet betérni. Csütörtökön pedig este hét óráig fogadják a donorokat, míg pénteken délig lehet felkeresni az egykor sörrel, virslivel kísért véradások hangulatát idéző állomást.

A Vöröskereszt zalaegerszegi szervezete tegnap tartotta véradók napi ünnepségét a Göcsej-Palatinus étteremben. A karitatív szervezet megyei igazgatója, dr. Baracskai Józsefné köszöntőjében szólt a véradás több évtizedes hagyományáról, idézve a Vöröskereszt történetét taglaló, nemrég megjelent Hittel és alázattal című dokumentumkötetet, Kovács Tibor munkáját. Az ünnepségen elismerésben részesítették azokat, akik harmincnál többször adtak vért. Most 87 donort hívtak meg, köztük Windisch Ernő Sándort, aki eddig 175 alkalommal nyújtotta a karját.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS