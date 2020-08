Napestig tartott a mulatság az Ungi-hegyen

A finom falatok és kiváló nedűk mellé zenész húzta a talpalávalót szerdán az Ungi-hegyen, ahol fiatalok, felnőttek és neves közéleti személyek mulattak együtt. A hétköznap tartott, ám korántsem hétköznapi mulatság apropója – a szórakozás mellett – egy kétszáz esztendős, felújított présház avatója volt.

A Felsőrajk külterületén lévő Ungi-hegy „békeidőkben” a nyugalom fellegvára. A festői szépségű, erdőkkel-mezőkkel övezett területen „lárma” mindössze akkor van, amikor a mezőgazdaságban, a földeken akad tennivaló, vagy, amikor ősszel bőgnek a szarvasbikák, amik szerelmi dala beharsogja a tájat. Azonban évente néhány alkalommal akkora vigasságtól is visszhangzik a környék, amelynek nem csak faluhelyen, hanem városon is híre menne.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos Ungi-hegyi birtokán a helyi iskola diákjait, tanárait bő két évtizede látja vendégül. Ám tegnapelőtt nem csak a vidám gyerek csapatot, hanem az egész falut, az elszármazottakat és híres közéleti szereplőket is a birtokára invitálta a politikus, aki a pincéjét, egy 200 éves présházat újíttatott fel a jövő generációnak, iskolai oktató központtá. A ház kívül-belül esztétikus, ám autentikus jellegét megőrizte a rekonstrukció után is.

-Az építészet csodája, hogy őseink olyan épületeket építettek anno, amelyek ma is állnak. Minden, amit a hegyvidéken találtak, azt használták fel a létesítésükhöz: a földet, a vizet, a szénát. Őseink előtt is szeretnénk azáltal tisztelegni, hogy óvjuk mindazt, amit ránk hagytak és a jövő generáció is megismerje ezeket az értékeket – fogalmazott Vigh László országgyűlési képviselő.

Az épület avatón részt vett dr. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter is, aki pölöskei származása és nagyapjai révén is több szállal kötődik Zala megyéhez.

-Fontos, hogy ne csak olyan ügyekről, dolgokról beszéljünk, amik a hétköznapokat érintik, hanem olyanokról is, amelyek mások. A házigazda képviselő úr mindezt jól tudja. Ám nem csak a közösségépítő események révén. Megmentett kitartó munkával egy présházat – emelte ki a miniszter. – Az ország minden tájának, így Zalának is megvannak a maga sajátosságai, ez e megyének az egyébként a hegyeknek nevezett dombok, ahol szőlő van – folytatta Palkovics László. – A feleségem, aki budapesti, több zalai szófordulatot, mondatot nem ért: így például azt sem, mire értik a zalaiak, amikor azt mondják, kimennek a hegyre: pedig Zalában földrajzilag ugye nincsenek is hegyek – jegyezte meg nevetve az innovációs és technológiai miniszter, aki nem mellesleg a hébérszívó versenyen, a rendezvényen vicces vetélkedőjén, az első helyet is kiérdemelte.

-Az Ungi-hegy olyan hely lett az avató idejére, ahol Zalaegerszeg és Nagykanizsa összeér – ezt már Balogh László, Nagykanizsa polgármestere mondta, aki más ismert emberek mellett szintén vendégként vett részt a rendezvényen. – A nyári, hangulatos rendezvényekkel összekötött informális találkozások egyébként kiválóak arra, hogy az emberi kapcsolatokat építsék és beszélgessünk érdekes dolgokról. Amúgy Zalában, akármerre nézünk, mindenütt ilyen természeti csodákat látunk. Egyébként nem először járok ezen a hegyen, korábban családi szálak révén többször megfordultam errefelé a szeretteimmel – részletezte Nagykanizsa első embere.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere pedig a rendezvény közösségépítő fontosságát emelte ki.

-Mindig szívesen érkezem Felsőrajkra, Vigh László képviselő úr meghívására. Minden vásáron és közösségi eseményen jelen vagyok. Számomra mindez azért is érdekes, mert egy megyei jogú városban, egy megyeszékhelyen sokkal felgyorsultabb az élet, mint a hagyományokat, az értékeket és a közösségi életet jobban megélő településeken. Igaz ugyan, hogy Zalaegerszeg is olyan város, ahol egyszerre lehet megélni zalaegerszegi mivoltunkat, ugyanakkor lehet büszke botfai, zalabesenyői, andráshidai polgárnak is lenni. Az ottani rendezvények hasonlóságát vélem felfedezni a felsőrajki eseményeken is, ami azért is jó, mert a koronavírus világjárvány miatt lazultak a közösségi kapcsolatok is. Ám ha az olyan lehetőségeket kapunk, mint amilyeneket Vigh képviselő úr is biztosított, akkor újra lehet szőni azokat a kapcsolat rendszereket, amelyek egy összetartó, lokálpatrióta közösséget valóban közösségé tesznek – mondta Balaicz Zoltán.

Finom étkek, ínycsiklandó nedűk és örökzöld, élőzenés dallamok. Az avató népes vendégseregének szórakoztatásához minden adott volt. A legkisebbek a játékból vették ki a részüket, este pedig a közös, iskolában tartott táborozásból. Merthogy, az időjárás rapszodikussága miatt a szabadtéri, hegyi sátorázás elmaradt, helyette az iskolában töltötték a gyerekek az éjszakát. A felnőttek, a helyiek, környékbeliek vagy ezer szállal Felsőrajkhoz kötődő vendégek – a már említett lucullus-i lakoma mellett – sok nevetéssel fűszerezett nagy beszélgetéseken mulattak a pince tőszomszédságában. Az egyik baráti társaság olyan vidám volt, hogy nevetésük majd’ „eladta” a hegyet.

-Most nem kell dolgoznunk, a szórakozásról és a vidámságról szól minden. Tudod, visszahozza a fiatalságunkat ez a hely és maga a buli is. Nagyon jól érezzük magunkat – summázta Tóth Gyula helybéli lakos, barátaival egyetértésben.