Napelemek szolgálják a nagykutasi óvoda és hivatal energiaellátását

Több mint 80 millió forint TOP forrásból korszerűsítették Nagykutas polgármesteri hivatalának és óvodájának energetikai rendszerét.

A megújult létesítményeket szombaton avatták fel. Mint Ferenczné Baumgartner Éva polgármester elmondta, két hete adták át a több mint 20 millió forintból felújított faluházat, most pedig két újabb önkormányzati épület energiaellátása lépett a kor színvonalára. Régi terv volt ez Nagykutason, ciklusokon átívelő cél, aminek elérésén sokan fáradoztak.

A pályázaton elnyert bő 80 millió fele-fele arányban oszlott meg a két intézmény között. A hivatalban és az óvodában egyaránt lezajlott a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, napelemes rendszer került a tetőre, megújult a teljes elektromos hálózat s az akadálymentesítésről is gondoskodtak. Az óvodába 25 gyerek jár három településről (Kiskutas, Nagykutas, Andrásfa). További fejlesztéseket is megcéloztak, villamos hálózatot terveznek a szőlőhegyre, s útfelújításra is szükség volna.

Az óvodánál megtartott avatóünnepségen Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is gratulált a település gyarapodásához. Szólt a falvak változó életkörülményeiről, a 21. század vívmányainak „beköltözéséről”, s az építkezési, letelepedési feltételek javulásáról. Mindezek mellett azonban a falusi élet továbbra is őrzi azon értékeit, amelyek miatt egyre kedveltebb élettér a vidék. Itt még bevett szokás, hogy a szembejövőnek köszönnek, s hogy az ember ránéz a szomszédjára, kiengedte-e a tyúkokat reggel, rendben zajlik-e az élet. Manapság kezd felértékelődni a faluban megélhető nyugalom, tiszta levegő, biztonság és egymásra figyelés – mondotta. Hogy evvel a lehetőséggel minél többen élhessenek, a kormány elindította a Magyar Falu Programot, hiszen az ország 3175 településéből mintegy 2800 falu. Az óvoda korszerűsítésének különösen örült, hiszen a gyermeintézmény gyarapítása olyan, mint a diófa ültetése, akinek ez fontos, az a jövőre készül.

A felújított létesítményeket Gyöngyös Balázs atya áldotta meg, a nagykutasi gyerekek pedig verssel és népdalcsokorral színesítették a programot. Az ünnepség után a falubeliek bejárták a létesítményeket, birtokba vették a korábban átadott faluházat is.

Délután Nagykutas falunapot tartott, ahol gyerek és felnőtt egyaránt jól érezhette magát.