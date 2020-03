Nagytakarítás – A gyerekeknek élmény a munka!

Valkonya gyönyörű természeti környezetben található, ennek megőrzésére törekszik az önkormányzat és a falucska valamennyi lakója.

Nemrégiben például kitakarították a pár éve telepített madárodúkat, illetve újabbakat helyeztek ki.

– Közel 90 különböző méretű és típusú odút helyeztünk ki a településen és annak környezetében két évvel ezelőtt – mondta el Hatala Gábor polgármester. – A sok odút Németh Pál nagykanizsai faipari vállalkozónak köszönhetjük, aki az üzemében keletkezett hulladékot nem a szemétbe dobta, hanem erre a nemes célra használta fel. Az ötletet Sinkovics Csenge biológus adta, ő a program szakértője. Ő határozta meg azt is, hová, milyen odút helyezzünk ki – meg is figyeljük a madarakat, naplót vezetünk a beköltözésükről, a költésről és van odútérkép is. Ebben GPS-meghatározással rögzítjük, hogy hol, milyen odú, illetve madár található, másként ugyanis nem találnánk meg őket.

Hatala Gábor hozzátette, nemrégiben a helyiek összefogtak, kicsik és nagyok közösen felkeresték valamennyi odút és kitakarították őket, hogy például a seregélyek, cinegék, vörösbegyek és más madarak ismét fészket rakhassanak bennük.