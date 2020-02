Nagyszabású fejlesztést hajt végre a Zalavíz

Sajtóbejárás keretében mutatták be kedden azt a nagyszabású ivóvízjavító, összességében 67, de egyes elemeiben már 90 százalékban kész programot, mely új kutakkal újítja meg a megyeszékhely keleti vízbázisát, s új víztisztító objektumot hoz létre.

A 2018 októberben aláírt KEHOP-szerződéssel elinduló négymilliárd forintos beruházás kapcsán Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a 18 pontos zalaegerszegi önkormányzati cselekvési tervben lefektetett klíma- és környezetvédelem, valamint a térség települései iránti felelősség szempontjai alapján a nyugati vízbázis 2015-ben korszerűsödött, a keleti ezekben a hónapokban újul meg, de már zajlik az északi feltárásának tervezése, mivel az ipari terjeszkedés igényei ott jelentkeznek. A tervek szerint 2021 júliusára elkészülő projekt a megyeszékhelyen kívül érinti Alibánfa, Bocfölde, Sárhida, Zalaszentiván és Zalaszentlőrinc lakosságát is.

A keleti vízbázison jelenleg 24 kút működik, ötöt megszüntetnek, hatot létesítenek, építenek 14 kilométer új vízvezetéket, a meglévő 250 kilométeres hálózatot átmossák, és 30 új közterületi tisztítót helyeznek üzembe. Zalaszentivánon épül egy acélszerkezetű, 100 köbméter tározóterű víztorony is. Vigh László országgyűlési képviselő méltatta a Zalavíz Zrt. fejlesztését, amelyet úgy hajt végre, hogy a kormányzat által elhatározott rezsicsökkentés következtében hét éve nem emelkedtek a díjak, ráadásul az építőipari árak nőttek közben. Hozzátette, a rezsicsökkentést szeretnék továbbra is tartani.

Arnhoffer András, a Zala­víz Zrt. elnök-vezérigazgatója a keleti víztisztító telepen kiépített vízkezelési technológia kiváltásáról szólt a sajtó képviselői előtt. Elmondta: a hetvenes években tervezett, a nap 24 órájában működő víztisztító technológia egyfázisú, mára korszerűtlenné vált, a vízbiztonsági kockázat miatt a vízkezelési technológia fejlesztését végzik el. A régi, majdnem ötvenéves három álló tartály mellett épülő új tisztító háromlépcsős technológián alapul majd. Ennek az objektumnak 15 ezer köbméternyi lesz a napi kapacitása. Mindez lehetővé teszi, hogy a szigorú egészségügyi határértékeknek megfeleljen az ivóvíz-szolgáltatás. A tisztított víz a keleti vízbázisról indulva újonnan kiépítendő vezetékhálózaton át jut el Pózvára, Zalaszentivánra, Pethőhenyére. A hálózat fejlesztése már az unokáink igényeit is szem előtt tartja, mondta a cégvezető.

A sajtóbejáráson Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere arról tájékoztatott, hogy e héten tárgyal és dönt a megyeszékhely önkormányzati testülete az infrastrukturális beruházási tervekről, de az már tény, hogy saját forrásból már az idén további 140 millió forintot terveznek a szóban forgó közösségi szolgáltatások fejlesztésére.