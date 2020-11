Nagyobb rendezvények lebonyolítására is alkalmas a felújított milejszegi faluház

A Magyar Falu programban közel 20 millió forintból újította fel az önkormányzat a faluházat. Emellett a szennyvízkérdés is megoldódhat a közeljövőben a településen.

A rendszerváltás előtt általános iskolaként funkcionált, majd az önkormányzathoz került az épület és kulturális célokat szolgált. Az elmúlt években sokszor csinosították a faluház belső terét, de már ráfért egy komolyabb átalakítás.

-Külső nyílászárók cseréje valósult meg az épületen. Felszedtük a régi cserépkályhákat, helyüket gázkazán váltotta fel, ami radiátorokon keresztül adja a hőérzetet. A belső falak új festést kaptak, a padozatot is kicseréltük. Ezek mellett 15 darab új asztalt vásároltunk és a konyhai eszközparkunkba is ipari kapacitású sütő, olajsütő, mikrohullámú sütő, robotgép és kávéfőző került beszerzésre. Közel 150 főre tudunk terítéket biztosítani, így a faluházunk alkalmas nagyobb rendezvények tartására is. Az épület tetőszerkezetének cseréjét pedig önerőből tudjuk megvalósítani – tájékoztatott Fonnyadt Róbert polgármester.

A domborzati viszonyok és a közlekedés okozza a legtöbb problémát Milejszegen, amit az önkormányzat megpróbál jól kezelni fogalmazott az átadón Vigh László országgyűlési képviselő.

Kiemelte, régebben nem voltak faluházak, gyakran összejártak az emberek, most viszont az életkörülmények változásával keveset találkoznak a falubeliek is. Hozzátette a kistelepüléseknek is kell olyan hely, ahol a különböző generációk találkozhatnak a egymással.

Az ünnepélyes átadót követően Fonnyadt Róbert egy örömteli hírrel is szolgált:

-Milejszegen égető probléma a szennyvízkérdés, ami most egy pályázat révén, 176 millió forintból megoldódhat. Szakembereket hívtunk és elmagyarázták a lakosoknak, hogy miről lenne szó és 90 %-a támogatta az ötletet, így 110 házban oldódhat meg a jövőben, egyedi szennyvíztisztító beépítésével a szennyvíztisztítás – mondta a polgármester.

A településvezető fontos feladatnak tartja még a Nagylengyel és Milejszeg átkötő út aszfaltozását és a több mint 200 éves templom felújítását. Falugondnoki buszra is adtak be pályázatot, valamint egy közösségi tér létrehozásában is gondolkodnak.