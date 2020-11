Nagykanizsán már 134-en kapták el a koronavírust

„Tisztelt Kanizsaiak!

A ma reggeli adatok szerint városunkban 233 fő van karanténban, és közülük 134 főnél mutatták ki a fertőzést – a járvány tehát tovább terjed, ezért arra kérem Önöket, hogy fegyelmezetten tartsák be a meghozott intézkedéseket és szabályokat!

Facebook-oldalamon csak olyan adatot közlök, amelyet önkormányzatunk szigorúan ellenőrzött és hivatalos forrásból kap. Személyiségi jogokat érintő információk közlésére nincs lehetőség!

Kedd éjféltől hazánkban újabb szigorítások lépnek életbe, ezeket mindenkinek kötelező érvénnyel be kell tartania.

A szabályok nem ellenünk, hanem értünk vannak. A cél az, hogy csökkenjen a megbetegedések száma. Ne kérdőjelezzük meg a vírus létezését, és ne keressünk kiskapukat: tartsuk be a szabályokat!

– Alaposan és gyakran mossanak kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsák meg a kezüket! Ügyeljenek a körmök alatti, és az ujjak közötti területekre is!

– Továbbra is tartsák a 1,5 méteres védőtávolságot!

– Viseljenek maszkot!

– Amennyiben a koronavírus-fertőzés tüneteit észlelik magukon, ne menjenek közösségbe, maradjanak otthon és telefonon értesítsék háziorvosukat!

– Lehetőség szerint kerüljék a zsúfolt helyszíneket, csoportosulásokat, tartsák a védőtávolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet!

– Tartsák be a látogatási tilalmat a kórházakban és az idősotthonokban!

– Szellőztessenek gyakran! Ez vonatkozik az otthonra, az irodákra, minden zárt térre.

– Köhögéskor és tüsszentéskor takarják el az orrukat és szájukat zsebkendővel, utána dobják ki a zsebkendőt és mossanak kezet!

– Lázas beteggel lehetőség szerint kerüljék az érintkezés minden formáját!

– A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést tanácsos mellőzni.

– Fordítsanak fokozott figyelmet immunrendszerük erősítésére, pl. fogyasszanak elegendő vitamint!

– Napközben is törekedjenek a személyes kontaktusok minimalizálására, a lehető legritkábban menjenek boltba, közösségbe, s akkor is tartsák be a járványügyi intézkedéseket!

– Bevásárlásukat, ügyeiket kísérő nélkül, célirányosan intézzék.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!”

