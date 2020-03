Nagykanizsán lépett fel nemrég a hetvenesztendős Honvéd Férfikar

A Honvéd Kaszinó tükörtermének falai is szinte beleremegtek nemrégiben Magyarország egyetlen hivatásos férfikórusának, a Honvéd Férfikarnak az előadásába. A 45 fős énekkar változatos repertoárral érkezett.

A Honvéd Férfikar 1949. április 29-én alakult, akkor még katonai állományból kiállított énekesekkel. Különleges hangzást képviselt már akkor is, amihez az évek során magas szintű előadói érzékenység is társult. Zenei tudása ma is a világ élvonalába emeli a Honvéd Férfikart. Az egykor katonákból álló kórust mára már hivatásos, magas képzettséggel rendelkező énekművészek, civilek alkotják. Az együttes munkásságát Prima Primissima díjjal, Magyar Örökség-díjjal, Bartók-Pásztory-díjjal, valamint a Charles Cross Hanglemez-akadémia Nagydíjával ismerték el.

A koncert előtt Riederauer Richárddal, a Honvéd Férfikar karnagyával és egyben frissen kinevezett megbízott karigazgatójával beszélgettünk az idén 70 éves jubileumára készülő együttesről. Elöljáróban elmondta: az operaszínpadok és a koncertpódiumok állandó résztvevői, a klasszikus zenei hangversenyélet kikerülhetetlen szereplői itthon és külföldön egyaránt.

– Abból adódóan, hogy hivatásos karként működünk, napi rendszerességgel három órán keresztül gyakorolunk – fogalmazott a megbízott karigazgató. – Egyedülálló adottságaink révén gazdag repertoárral rendelkezünk. Műsorunkon tart-

juk a teljes férfikari kórus­irodalom legnagyobb részét, beleértve az a cappella és zongorakíséretes műveket, operarészleteket, teljes operákat és oratóriumokat, operettrészleteket, valamint számos átiratot. Több olyan darabot megszólaltatunk, melyek ritkán vagy szinte soha nem hallhatóak a világ koncerttermeiben. A kanizsai fellépésen a klasszikus művek mellett a közönség hallhatott jazz- és könnyűzenei átiratokat is.

A hangversenytermekben éppúgy gyakori vendég a férfikar, mint operaházak színpadain, klasszikus zenei fesztiválokon, színházakban. Hagyományos partnere a Magyar Állami Operaháznak, így számos opera közreműködője, de a Nemzeti Színházban is szerepeltek már.

– Férfikarból létezik több is az országban, ám hivatásosként mi vagyunk az egyetlenek itthon, és a világban sincs túl sok – tette hozzá Riederauer Richárd. – Szerencsére a gondosan összeválogatott orgánumok harmóniája mindenütt jó értelemben sokkolja a közönséget, így van ez külföldön is. Olyan kiváló zenei élményeket adunk a hallgatóságnak, ami lendületet ad az együttesünknek is a folytatáshoz. Az eltelt hetven év komoly idő, szeretnénk tovább őrizni a honvéd elődeink hagyományait, így válhat örök életűvé a kórus.