Nagykanizsán elfogadták a vízmű beruházási tervét is

Július elsejétől külső szolgáltatót is bevonnak a központi ügyeleti ellátás biztosításába – döntött tegnapi ülésén a kanizsai közgyűlés. Elfogadta a Délzalai Víz- és csatornamű Zrt. idei beruházási tervét is.

A közgyűlésen elhangzott: 2012 óta a központi ügyelet Nagykanizsa és öt környező település – Liszó, Újudvar, Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Homokkomárom – lakosságának orvosi ellátását biztosítja a kórház területén kialakított rendelőintézetben. Azonban a háziorvosok magas életkora, az országosan tapasztalható orvoshiány és az ügyeleti finanszírozás alacsony szintje miatt egyre nagyobb nehézségekbe ütközik a szolgáltatás fenntartása.

Az elmúlt időszakban több háziorvos is jelezte: ha folytatniuk kell az ügyelet ellátását, akkor inkább nyugállományba vonulnak. Mindezt figyelembe véve, a zavartalan és biztonságos betegellátás érdekében a testület úgy határozott, hogy külső szolgáltató is bevonható a feladatellátásba. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény által hivatalosan megkért árajánlatokból az is kiderült, hogy a jelenleg érvényben lévő óradíjakat muszáj megemelnie az önkormányzatnak. A testület végül úgy határozott, hogy hétköznapokon óránként 4500 forintot, hétvégén 5000 forintot, míg ünnepnapokon – annak jellegétől függően – 5500– 6500 forintot fizet óránként az ügyeletet ellátó orvosoknak. Mindez közel 7,5 millió forintos többletköltséget jelent az önkormányzat számára.

A testület a tegnapi ülésen elfogadta a Délzalai Vízés Csatornamű Zrt. idei beruházási, fejlesztési tervét is. A Nagykanizsa–Miklósfa közötti nyomóvezeték-csere folytatására 10,3 millió forintot különített el a szolgáltató. Elkezdődik a Babóchay utca ivóvíz- vezetékének rekonstrukciója, amire több mint 44 millió forintot költenének. Ez utóbbi beruházásra pályázatot is benyújtott a szolgáltató, de még nem született döntés. Ha nyer a pályázat, a saját forrás felszabadulhat. A fentiek mellett tűzcsapok pótlására 5 millió forintot fordítanának, míg a haváriakeretet 40 millió forintban maximálták.