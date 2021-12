Nagykanizsán 6500 ember oltakozott a múlt héten

Aki csak teheti, oltassa be magát a héten, hogy biztonságban készülhessünk a karácsonyra – mondta keddi sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.

Cseresnyés Péter emlékeztetett: a nagy sikerre tekintettel egy héttel meghosszabbította a kormány a november 22-én indult oltási akcióhetet, így december 5-e, vasárnap estig lehet a kórházi oltópontokon előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül oltakozni. Az oltópontok mindennap reggel 7 és 19 óra közt vannak nyitva. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, az elmaradt második, vagy a harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik.

Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben oltják be. Aki előzetesen regisztrált, és foglalt az interneten időpontot, az elkerülheti a várakozást.

– Úgy értesültem, hogy az elmúlt héten a Kanizsai Dorottya Kórházban kialakított oltóponton közel 6500 fő vette fel az első, a második vagy a harmadik oltást, ami számomra azt jelzi, hogy a kanizsai emberek felelőségteljesen viselkednek – mondta a képviselő, aki már maga is felvette a harmadik vakcinát. – A megerősítő oltással ismét kilencven százalék fölé emelhető a védettségi szint. A még oltatlanokat továbbra is kérjük, hogy vegyék fel mielőbb az oltást, mert a most terjedő delta vírusmutáns rájuk a legveszélyesebb, súlyos megbetegedést képes okozni.

Cseresnyés Péter hozzátette: az akcióhéten a még oltatlan, 12-17 éves gyerekek oltására is lehetőség van, ez esetben javasolt a szülői kíséret is az oltásra, illetve mindenképpen szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat. Hozzátette: heteken belül pedig megkezdődhet az 5-11 éves gyerekek oltása is.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) november 25- én jelentette be, hogy engedélyezi ennek a korosztálynak az oltását is a Pfizer-vakcinával. Magyarország készen áll ennek a megszervezésére is, a kormány már megrendelte a gyermekek oltására való Pfizer vakcinákat, az első szállítmány várhatóan december végén érkezik meg.