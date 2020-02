A nagykanizsai gyermekotthon lakói két kerékpárral gyarapodtak

A Teker Egyesület tagjai által összegyűjtött adományokból két gyermekkerékpárt adtak át tegnap ünnepélyes keretek között a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nagykanizsai gyermekotthona lakóinak.

A Teker Egyesület tevékenységével, túrák szervezésével sokat tesz az egészséges életmód népszerűsítéséért, ezért fontos számukra, hogy egyre többen használják életvitelszerűen a kerékpárt. Jankovics Ferenc, az egyesület alelnöke az átadón elmondta: a tagjaikkal egyetértésben pénzt gyűjtöttek, hogy segítsenek a rászorulóknak, s a közelgő Giro d’Italia kerékpáros körverseny tiszteletére rózsaszín biciklikkel szerettek volna mosolyt csalni a gyerekek arcára.

Az ünnepségen Radics Bálint önkormányzati képviselő, a Giro-akciócsoport vezetője hozzátette: lehetőséget kell teremteni minden gyermeknek, hogy sportolhasson. A tavalyi Giro-győztes, a szegény sorból származó ecuadori Richard Carapaz példája azt mutatja, hogy hittel, erővel és alázattal bárhova el lehet jutni.

– Az otthonban 42 engedélyezett férőhely van és 18 éves korig tartózkodnak itt a fiatalok – mondta Marton Balázs, az intézmény szakmai vezetője. – Mindenféle felajánlásnak örülünk és elfogadunk. A kerékpárosok adománya is ilyen, sőt szeretnénk minél több, a Giróhoz kötődő programban részt venni. Ezért is hasznosak ezek a mankókerékkel ellátott biciklik, melyekkel olyanok is tekerhetnek majd, akik még nem tanultak meg biztonságosan kerékpározni.