Nagykanizsa lehet az egyik munkahelyteremtő helyszín

A Magyar Honvédség is részt vesz a koronavírus-járvány utáni munkahelyteremtésben, s bevezeti a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatot. Erre azok (is) jelentkezhetnek, akik a világválság következtében elveszítették állásukat.

Ezt Benkő Tibor honvédelmi miniszter jelentette be kedden, és lapunk úgy értesült, már másnap, tehát tegnap többen is érdeklődtek Zalában a lehetőség iránt. Az újfajta szolgálat része a kormány gazdaságvédelmi akciótervének: a Honvédség az ország 25 helyszínén várja azokat a 18 és 50 év közötti embereket, akik eddig az élet más területén dolgoztak, de most, a járvány miatt, elveszítették megélhetésüket.

Az első képzések július 1-jén indulnak, az állást keresők a toborzóirodáknál vagy a megyei kormányhivataloknál jelentkezhetnek majd, ahol egy szűrővizsgálat vár rájuk, amit hat hónapos kiképzés követ. A szaktárca egyelőre idén háromezer új katonára számít, de mint Benkő Tibor mondta, a létszám bővíthető.

A hivatalos tájékoztatás szerint Budapest mellett például Pécsen, Győrben, Szombathelyen és Nyíregyházán is képeznek majd speciális önkéntes tartalékosokat, de lapunk megbízható forrásból úgy tudja, Nagykanizsa is a helyszínek között szerepel. A 25 központ azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezők a lakóhelyükhöz minél közelebb állhassanak szolgálatba, vagyis: ismét munkába.

Ők bejáró katonák lesznek, tehát a 6 hónapos kiképzésük a szokásos munkarendben, napi nyolc órában történik, s az alapismeretek mellett lövész- és honvédelmi szakkiképzés vár rájuk. Az illetményük havi bruttó 161 ezer forint lesz, ami lényegesen több, mint bármilyen munkanélküli vagy szociális ellátás, tehát hozzájárulhat ahhoz, hogy a bajba került családok egzisztenciális biztonsága, élete ne rendüljön meg.

Speciális önkéntes tartalékos katona bárki lehet, akinek van erkölcsi bizonyítványa, illetve megfelel az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, de lapunk úgy tudja, ez kevésbé lesz majd szigorú, mint a hivatásos, a szerződéses, vagy az önkéntes tartalékos szolgálat esetén – ennek pontos szabályait, kritériumait napokon belül kidolgozzák.

Fél év után bárki visszatérhet a civil életbe, a versenyszférába, ha talál magának munkahelyet, de a Honvédség akár újabb hat hónappal meghosszabbítja a szolgálatot, s aki alkalmas, ezt követően dönthet úgy, hogy önkéntes, esetleg hivatásos vagy szerződéses katonaként folytatja életét. Benkő Tibor ezzel kapcsolatban kiemelte, a legfelkészültebbeket szeretnék megtartani, de természetesen segítik azokat is, akik visszatérnének eredeti hivatásukhoz, szakmájukhoz a polgári életbe.

– A mi dolgunk és kötelességünk, hogy segítsük a munkahelykeresőket a céljaik teljesítésének támogatásában, és elgondolásaik figyelembevételével álljunk rendelkezésükre – mondta a tárcavezető a honvedelem.hu-nak. – A haza védelme, értékeink, szeretteink megóvása mindannyiunk kötelessége, és éppen azért veszünk részt ebben a munkahelyteremtési programban, hogy minél több olyan magyar állampolgárt tudhassunk sorainkban, akik a haza iránti elkötelezettséget fontosnak tartják.

A speciális önkéntes tartalékos katonák a hat hónapos képzési ciklus végén aláírják a katonai életre vonatkozó esküt, és „kiképzett hadköteles tartalékos katonává” minősítik őket. Kötelező szerződési időtartam azonban nincs, a szolgálat közös megegyezéssel bármikor felbontható. Az új katonáknak a 161 ezer forinton felül munkábajárási díjat és étkeztetést is biztosít a honvédség, értesült lapunk tegnap kormányzati forrásból.