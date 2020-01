Nagykanizsa első 2020-as újszülöttjét köszöntötték

Újév másnapján látta meg a napvilágot a város első 2020-as babája, Kanizsai Borka.

A kislány a Kanizsai Dorottya Kórházban csütörtökön 13 óra 3 perckor született császármetszéssel, 2950 grammal, 53 centiméterrel. Borka és édesanyja, Horváth Szabina egy­aránt jól vannak. Ha minden jól megy, hétfőn haza is mehetnek a kórházból. A kislányt otthon apukáján kívül 21 hónapos fiútestvére is várja.

Pénteken Balogh László polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is ajándékkal, virággal kedveskedett Borkának és anyukájának, valamint az ország (egyik) első babájának, a kórházban újévkor, éjfél után egy perccel született muraszemenyei Kovács Patriknak és édesanyjának is. A röpke ünnepségen dr. Orosházi Attila osztályvezető fő­orvos elmondta: az új esztendő első napjaiban sok baba – tizenegy gyermek – született a kórházban. Tegnap például a délelőtti órákig már három baba is a világra jött, további kettő édesanyja pedig már a szülőszobában volt.

Évente egyébként átlagosan hatszáz baba születik az intézményben, ám idén vélhetően ez a szám jelentősen nőni fog, ezer feletti szülésszámra számítanak Kanizsán.