Nagykanizsa a Kossuth Rádióban rádióban

A Kossuth Rádió 5 órás élő magazinműsora, az Országjáró február 8-án Nagykanizsáról szól.

A Szombat délelőtt adásában 10 órától ország-világ megismerkedhet a Thúry György Múzeum kincseivel. Bemutatkoznak a Thúry Vitézlő Oskola hagyományőrzői, bebarangolják a zalai tájat, a műsor készítői korabeli camera obscurával ejtik csapdába az időt. Velocipéddel tekernek át a múltból a jelenbe, felkészülésként a Giro D’Italia kanizsai záró szakaszára. A műsor a Zalagyöngye Néptánccsoport próbájába is bekukkant, és együtt szorítanak egy ifjú kanizsai filmrendező nemzetközi sikereiért. A farsangi szalagos fánk mellé pedig kóstoló jár a vidék boraiból is.

A Szombat délutánban fél 3-tól Nagykanizsa kulturális életének színe-java mutatkozik be. Szó esik a Ludvig nemzetközi művésztelep elmúlt két évtizedének sikereiről, játszik a Kanizsai Fúvószenekar, színpadra lépnek a Honvéd Kaszinó diákszínjátszói és a hajómodell-versenyzés fortélyai is előkerülnek. Idegenvezető kalauzol végig Nagykanizsa turisztikai látványosságai között. A műsor vendégeskedik egy igazi miklósfai disznóvágáson is.

Az adás meghallgatható a Kossuth rádió frekvenciáján délelőtt 10–12 és délután 14.30–17.30 között.