Nagy tervet sző a civil szervezet Homokkomáromban

A hétvégén tartották a Kanizsa Kul-Túra Egyesület leendő homokkomáromi turistaházában a civil szervezet évi rendes közgyűlését.

Strausz Ferenc elnök egyebek közt elmondta, hogy 2019-ben 108-an fizettek tagdíjat és az egyesület által szervezett 17 programon 975-en vettek részt. A homokkomáromi ingatlan is szépen „alakult”, 8 fő 333 órányi munkát végzett, tisztították és kaszálták a területet, de elkészültek az illemhelyek, bővült a nagyterem és rendelkezésre állnak a teljes körű felújítás tervei is. Kiss László szakosztályvezető irányításával pályázatból 30,2 kilométer túraútvonal jelzései újultak meg. A civil szervezet több pályázatot is benyújtott, Nagykanizsa önkormányzatához hármat is, ebből kettőn 140 ezer forintot nyertek a rendezvények megvalósításához.

Az eseményen természetjáró arany minősítést vehetett át Balla Lászlóné és Szilágyiné Bodó Márta, ezüst minősítést kapott Metz Tibor Lászlóné.

Strausz Ferenc beszélt a tervekről is. Mint elmondta: idén szeretnének nagyobbat előrelépni az egyesület Eszteregnyén, a szőlőhegyen található turistaházával kapcsolatban, egy vállalkozó jelentős összeget ajánlott fel a fából készült épület korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez. 2020-ban ez lesz a fókuszban, de rajta tartják a szemüket a homokkomáromi turistaházon is: hamarosan megnyílik egy pályázati lehetőség a Magyar Falu Program keretében, amiből szeretnének forrást nyerni két szoba kialakításához és a közművek kiépítéséhez.