Nagy segítség az Erzsébet-tábor is Zalalövőn

Hagyományőrző tevékenységek bemutatására és elsajátítására szervezett egyhetes elfoglaltságot a Napközi Erzsébet-táborok Program keretében helyi és környékbeli általános iskolás gyermekek részére a Salla Művelődési Központ és Könyvtár. A múlt héten megtartott táborban tizenhét fő vett részt.

A rendezvény keretében naponta más-más foglalkozás várt a résztvevőkre, s ezek mindegyike kapcsolódott a helyi hagyományokhoz. Mint azt Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondta: olyan tartalmas programot kínáltak, amely nem egyszerűen csak a szabadidő hasznos eltöltését segítette, de a tanultakat a későbbiekben is tudják hasznosítani a résztvevők.

– Intézményünk a tábor szervezője volt, magukat a foglalkozásokat külsős segítők, a helyi általános és művészeti iskola pedagógusai tartották – folytatta Lukács Andrea. – A hagyományőrző tevékenységek során különböző kézműves-foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, így többek között készítettek csuhé- és rongybabát, illetve elsajátíthatták a szövés alapjait, de néptánc és népi játékok oktatása is zajlott a program keretében. Szerveztünk egy kirándulást is, a Göcseji Falumúzeumban korongozás, múzeumpedagógiai foglalkozás, valamint tájháztúra várt rájuk. Megismerkedhettek továbbá azokkal a helyi értékekkel is, amelyek szintén a népi hagyományokhoz kötődnek. Ez utóbbi tevékenységek során a tájházhoz látogattak ki, a városi íjászparkban pedig kenyérlángost sütöttek.

Utóbbi programban a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai is közreműködtek. A civilszervezet hetekkel korábban maga is szervezett hagyományőrző nyári tábort, de a városban működő intézmények további programokat is kínálnak az általános iskolás korú gyermekek részére.

Lukács Andrea azt mondja, a szülők részéről ez évben minden korábbinál nagyobb az igény arra, hogy a gyermekeiket nyári táborokba küldhessék. Nemcsak a hasznos tevékenységek miatt, illetve azért, hogy biztonságban tudják őket, de praktikus okokból is. A koronavírus-járvány következtében ugyanis a szülők jelentős részének már az év első felében elfogyott a szabadsága, ezért például az Erzsébet-tábori programok a nyári vakáció ideje alatt kifejezett segítséget nyújtanak számukra abban, hogy legyen hol elhelyezni a gyermekeiket.