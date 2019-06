Nagy gondot fordít a virágosításra is a pölöskefői önkormányzat

A tudatos gazdálkodásnak köszönhetően kisebb korszerűsítések valósultak meg a közelmúltban a dél-­zalai faluban. A modernizációk mellett a község arcula­tának szépítésére is ­figyelnek.

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy Pölöskefő egy mezőgazdasági berendezést, ágaprítót vásárolt több mint egymillió forint értékben. Egy projektnek köszönhetően, amelyben Hahót és Börzönce is több eszközzel, valamint egy traktorral gazdagodott. Utóbbit a három falu közösen használja a települések arculatának rendben tartására. Azonban e községek, köztük Pölöskefő, lehetőségeihez mérten önerőből is fejlesztenek.

Tóth Jenő polgármester elmondta: már régi tervük volt, hogy rendbe hozzák a temetőkerítést, amin nyomot hagyott az idő. A régi drót több helyütt kiszakadt, és instabil volt a szerkezet is.

– Saját forrásból láttunk neki a kerítés felújításának – jelezte a polgármester. – Több mint 50 méteres szakaszon, a sírkert nyugati részén időt­álló, esztétikus vaskerítést építtettünk a régi helyett. Ennek köszönhetően a temető bejáratánál lévő rész nagyjából kész van.

Hátravan még a fedlapok beépítése és a vakolás, amelyekkel a kivitelezőtől függően remélhetőleg heteken belül ­elkészülünk.

A beruházás mintegy négymillió forintba került. Azonban a sírkert másik oldalát is helyre kellene hozni, közel félszáz méteres szakaszon. Erre majd a jövőben kerülhet sor, amint meglesz rá a fedezet. Ez esetben pályázati támogatásban is bízunk. Csakúgy, mint más fejlesztések esetén – összegezte Tóth Jenő. Hozzátéve: projekt­finanszírozás révén új falubuszt is szeretnének vásárolni. A jelenlegi 14 éves gépjármű ugyanis megérett a cserére. Augusztusban jelenik meg az erre vonatkozó programkiírás, amelyen – csakúgy, mint más projekteken, szeretne „indulni” a falu.

A faluházba is vásároltunk saját kasszából több dolgot, köztük függönyöket, mosogató­gépet, konyhai eszközöket.

Vannak olyan fejlesztési tervek, amelyekhez pályázati pénzt is remél a falu

– Mindezeken túl a gyalogutak rendbehozatalára is figyelünk – folytatta a polgármester. – Tavaly elkészült az Ady utca 13 millió forint támogatásból, azonban a Kossuth és a Széchenyi utcák járdáira, mintegy 800 méteres szakaszon, szintén ráférne a felújítás. A beruházás szintén nagy költség lenne, így ehhez is remélünk támogatást. Azonban önerőből is megtesszük, amit tudunk. Nem csak a modernizálásra, a falu arculatának szépítésére is figyelünk. A község egyik központi helyén, a Szabadság téren több száz tő virágot ültettünk el: vinkát, kannavirágot, jégvirágot, bársonyvirágot és még sorolhatnám. A terület rendben tartása, szépítése Beke Istvánné önkormányzati dolgozó érdeme. Ám a faluban másutt is virágosítottunk, köztük a temetőben is. Fákat ültettünk a sírkertben, valamint a tavaly elkészült urnafalhoz is – részletezte Tóth Jenő.

Pölöskefő első embere hangsúlyozta azt is: a fejlesztések mellett arra is figyelnek, hogy közösségépítő rendezvényeken élénkítsék a társadalmi életet. Idén is megtartották a Dr. Mező Ferenc napot. ­Augusztusban pedig az elszármazottak napját tartják, amelyre várják az egykori és a jelenlegi lakókat.