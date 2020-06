Nagy az érdeklődés a katonai pálya iránt Nagykanizsán is

Habár még csak bő egy hete nyitotta meg ünnepélyesen kapuit a dél-zalai városban, az Erzsébet téren a Magyar Honvédség toborzó pontja, máris számos, a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat iránt érdeklődő kereste fel az elmúlt időszakban.

Ezt Ferge László őrnagy, a zalaegerszegi 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője mondta el lapunknak, aki kiemelte: jó döntésnek bizonyult, hogy a Nagykanizsai Toborzó Pontot a Tourinform Irodán belül alakították ki.

– A megnyitásunk óta eltelt tíz munkanap alatt már félszáznál is többen érdeklődtek a kanizsai toborzó ponton a katonai szolgálat, a különböző szolgálati formák iránt – bocsátotta előre Ferge László. – Zala megyében Nagykanizsa környékén a katonai hagyományok máig élnek, talán ennek is köszönhető, hogy ilyen rövid idő alatt ennyien keresték fel az irodánkat. Mostanság a legnépszerűbb a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat, a megnövekedett érdeklődés vélhetően abból fakad, hogy az egészségügyi és pszichikai követelményeket teljesítők kiképzése itt helyben, Nagykanizsán lesz majd. Tehát nem kell messzire menni a családtól, miközben azt gondolom, a Magyar Honvédség érdekes, változatos és izgalmas munkalehetőséget tud kínálni mindazoknak, akik vonzódnak a katonai pálya iránt, s nem mellékesen azoknak is, akik a koronavírus miatt elveszítették a munkahelyüket.

Ferge László jelezte: a kiképzés a volt határőr laktanyában folyik majd, ahol rövid időn belül szeretnének egy speciális önkéntes területvédelmi tartalékos felkészítési helyszínt létrehozni, így visszakaphat valamit dicső katonamúltjából Nagykanizsa, ahol egykor öt laktanya működött.

– A munkarend szerint a leendő tartalékosok, akár egy gyárba, reggel bemennek dolgozni a laktanyába, magukra öltik az egyenruhát, és a nap folyamán, munkaidőben elvégzik a rájuk kiszabott feladatokat, amiket a hivatásos vagy szerződéses katonák tűznek ki számukra – tájékoztatott az őrnagy. – A kiképzés hat hónapja alatt a speciális tartalékosok minden szükséges információt megkapnak, ami a későbbiekben katonaként elengedhetetlen lesz a számukra. Természetesen lesznek alaki foglalkozások, lövészeteken vesznek részt a tartalékos katonák. Miután végeznek, a nap végén otthonukba térhetnek.

Az is elhangzott: a Magyar Honvédség ezért bruttó 161 ezer forint havi illetményt, utazási költségtérítést, térítésmentes ruházatot, a kiképzés idejére napi egy ingyenes étkezést, egészségügyi ellátásokat tud nyújtani. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálati formától annyiban különbözik a speciális önkéntesség, hogy a hat hónapos kiképzési idő további hat hónappal toldható meg: ez idő alatt a jelentkező vagy vissza tud térni a civil életbe, vagy továbbléphet a honvédség szerződéses katonai állományába.