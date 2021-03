Nádasi Tamás: Nem kell félni a kínai oltástól

Nádasi Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozatának elnöke szerint az oltások között nem szabad válogatni, az orvosok javaslatát kell elfogadni. A kínai, Sinopharm vakcina iránt érzett bizalmatlanság alaptalan.

– A kínaiak jól védekeztek a koronavírus-járvány alatt, ezért is érdemes odafigyelni rájuk – fogalmazott Nádasi Tamás. – Bár ott sem tért viszsza az élet a régi kerékvágásba, de szabadabban élnek az emberek. Ahol mégis megugrik a fertőzöttek száma, ott azonnal lezárják a térséget és megszüntetik a fertőzést.

Nádasi Tamás szerint azt csak kevesek tudják, hogy például az influenza elleni védőoltást is Kínában gyártják. Azonban az ott készült termékekkel szemben még mindig él egy olyan hamis sztereotípia, miszerint a kínai áru silány és rossz minőségű. Viszont a számítógépek, a mobiltelefonok nagy százaléka is a világ legnépesebb országából érkezik, továbbá a csúcstechnológiát képviselő eszközök többsége is. A világ legtöbb kutatója Kínában van, ott fordítják a legtöbb pénzt kutatásokra, és élen járnak a gyógyszerek fejlesztéseiben is. Utóbbi a hagyományos, több ezer éves orvoslásra, a tradíciók tiszteletben tartására alapul. A Sinopharm vakcináját gyakran illetik az elavult jelzővel, ez nem igaz. Korábbi, kipróbált módszereken alapszik, amelyek hatékonysága évtizedeken keresztül bizonyított Magyarországon is.

Nádasi Tamás hozzátette: már nagyon sok ország választotta ezt az oltást, köztük például alapos tesztelési időszak után az arabok is. Friss adat, hogy a világon több mint harmincmillió ember megkapta a kínaiak által kifejlesztett vakcinát. A mai tudásunk szerint a járvány megfékezésének egyetlen hatásos módja, hogy amint lehet, mindenki oltassa be magát akár a kínaival vagy bármely más vakcinával, mert az orvostudomány, a tudósok és a kutatók mind azon dolgoznak, hogy megvédjék az emberiséget a koronavírustól és annak variánsaitól. A kínaiak már gőzerővel dolgoznak újabb és újabb vakcinák kifejlesztésén. Ott először a Sinopharm-oltást a külföldre utazó diplomaták kapták meg, majd az egészségügyben, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban dolgozók kerültek sorra.